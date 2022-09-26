Según especialistas, si se aprueba la iniciativa será un golpe directo al bolsillo de los patrones, en un momento complicado de la economía En el Senado se discutirá una iniciativa de reforma, ya aprobada en comisiones, para aumentar de 6 a 12 días el mínimo de vacaciones de los trabajadores en México, así como para reducir la jornada laboral. De acuerdo con Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, nuestro país está en deuda con los trabajadores en muchos temas. En entrevista con El Contribuyente, el contador dijo que uno de los temas laborales a atacar tiene que ver con los periodos de descanso. El especialista explicó que México se encuentra entre los países que menos dan vacaciones, y parece que esto genera problemas más allá de los salarios. Esto se debe a las afectaciones emocionales y mentales de los trabajadores, por lo que se está convirtiendo en un tema de salud. Por eso, el integrante del Colegio de Contadores Públicos de México aplaudió el tema de los derechos laborales y dijo que es necesario hacerlo. Pero Silva Briceño indicó que habrá que considerar que esto es un golpe directo al bolsillo de los patrones, en un momento complicado de la economía. "En caso de que se apruebe, empezaríamos el año con aumentos en las cuotas de Seguridad Social y con incrementos en los costos por prestaciones", comentó el especialista. Puedes ver el documento que se aprobó en comisiones del Senado aquí / Fuente del documento: Portal de Mario Beltrán / Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2022.