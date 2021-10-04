Políticos y empresarios mexicanos han sido señalados en los Pandora Papers por crear empresas offshore. Durante los últimos dos años, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) llevó a cabo una investigación sobre empresas offshore para millonarios, políticos, narcotraficantes conocida como Pandora Papers. La investigación revisó casi 12 millones de documentos provenientes de 14 firmas y despachos internacionales especializados en la creación de las cuentas offshore. Los documentos iban desde correos electrónicos hasta actas de registros e informes financieros. Esta nueva investigación es parecida a los Panama Papers y ambas fueron organizadas por el ICIJ. La investigación encontró que cerca de 27 mil empresas están relacionadas con estas empresas. Hay que aclarar que no es ilegal abrir una cuenta *offshore;*sin embargo, normalmente se utilizan para evasión fiscal. En el caso de México, la creación de la empresa no es ilegal, pero sí debe darse a conocer al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las offshoresuelen ser empresas fantasmas creadas en paraísos fiscales. Las empresas aprovechan la falta de vigilancia de las autoridades en estos paraísos fiscales y se hacen pasar por los dueños del dinero; sin embargo, no se conoce a los verdaderos beneficiarios. Estas empresas le cuestan al fisco mexicano más de 8 mil millones de dólares al año.

Pandora Papers en México

Como señala Proceso, los Panama Papers de 2016 revelaron que las offshore de Ricardo Salinas Pliego, de los hermanos Calderón Rojas de FEMSA, de los Zambrano Alanís de Cemex, de Agustín Franco Macías de Infra, Eugenio Coppel Luken y más. Ahora, la nueva investigación reveló más empresas similares de otros políticos y empresarios mexicanos; cerca de tres mil mexicanos están involucrados. En primer lugar está Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México, y dueño de Grupo México. De acuerdo con Proceso, Larrea contrató al despacho Trident Trust para crear nueve empresas en las Islas Vírgenes Británicas; ocho de estas empresas controlan sociedades en Estados Unidos que son dueñas de distintas propiedades por un valor de 37 millones de dólares. Otro caso importante es el de Julio Scherer, ex consejero jurídico del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Según la investigación, en 2017 fue el único propietario de 3202 Turn Ltd, una empresa en las Islas Vírgenes Británicas. La compañía contaba con dos millones de dólares en activos; la empresa también es poseedora del 100% de las acciones de una compañía con el mismo nombre en Miami. Esta segunda empresa es dueña de un departamento lujoso con un valor de más de un millón de dólares. Aunque la empresa de las Islas Vírgenes quedó inactiva en 2019, cuando Scherer empezó su trabajo como funcionario público, la empresa sigue siendo dueña del departamento en Miami. Otro político involucrado es Jorge Arganis Díaz Leal, Secretario de Comunicaciones y Transportes. Arganis es propietario de Desbond Finance Limited, una empresa creada en febrero de 1998 en las Islas Vírgenes Británicas. Esta empresa fue creada a través de los despachos Alemán, Cordero, Galindo & Lee y el Stanford Financial Group; este último es propiedad de Allen Stanford, quien en 2012 fue sentenciado a 110 años de prisión en Estados Unidos por un fraude millonario. De acuerdo con Arganis, la creación de la empresa era parte de la estrategia financiera que Stanford recomendaba a sus clientes. También está el caso del senador Armando Guadiana. En 2007 creó el fideicomiso The Hawaii Trust, el cual tiene en su poder 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, una empresa basada en las Islas Vírgenes Británicas. Este fideicomiso se creó a través de los mismos despachos utilizados por Arganis. Según la investigación, Guadiana es el único beneficiario hasta su muerte, después, se repartirá entre sus hijos. Guadiana dijo que creó el fideicomiso para un proyecto minero en Colombia, pero aseguró que nunca invirtió en ella. Puedes revisar sobre más empresarios y políticos involucrados en este enlace. Con información de Proceso y Reforma https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/10/3/pandora-papers-el-club-de-los-millonarios-mexicanos-todo-queda-en-familias-273191.html https://www.reforma.com/que-revelan-los-pandora-papers/gr/ar2270454 https://www.reforma.com/salpican-offshore-a-4t/gr/ar2270583

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