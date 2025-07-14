El contrabando de hidrocarburos de EE.UU. a México se ha vuelto un engranaje sofisticado. La administración de Claudia Sheinbaum asegura investigar en todos los niveles y sin proteger a nadie El co...

El contrabando de hidrocarburos de EE.UU. a México se ha vuelto un engranaje sofisticado. La administración de Claudia Sheinbaum asegura investigar en todos los niveles y sin proteger a nadie El contrabando de combustibles –popularmente bautizado como huachicol fiscal– combina logística transfronteriza, empresas fachada y sobornos en aduanas para introducir gasolina y diésel desde Estados Unidos sin pagar impuestos ni cumplir normas mexicanas. Especialistas del sector energético advierten que la práctica dejó atrás la imagen de “pinchar” ductos y hoy exhibe una red de complicidades público-privadas que incluye barcos, ferrocarriles, pipas y estaciones de servicio aparentemente legales.

Cadena típica del huachicol fiscal

Paso Actor involucrado Objetivo 1. Compra inicial Empresa fachada en EE.UU. Adquiere combustible con permisos vigentes para darle apariencia legal. 2. Transporte internacional Navieras, ferrocarriles o piperos Trasladan el producto a la frontera o a puertos mexicanos. 3. Cruce aduanal Funcionarios y agentes aduanales corruptos Subdeclaran volúmenes o alteran pedimentos para evadir IVA, IEPS y regulaciones. 4. Almacenamiento Tanques privados u operaciones “fantasma” Mezclan combustible legal con contrabandeado para diluir su origen. 5. Distribución minorista Redes de gasolineras cómplices Venden al consumidor final a menor precio, generando ganancias extraordinarias.

Por qué la red se ha expandido

Impunidad histórica: investigaciones fragmentadas y pocas sentencias firmes.

investigaciones fragmentadas y pocas sentencias firmes. Altos márgenes de ganancia: evadir IEPS puede añadir hasta 5 pesos por litro a la utilidad.

evadir IEPS puede añadir hasta 5 pesos por litro a la utilidad. Logística madura: existe oferta de barcos “spot”, patios ferroviarios y arrendadoras de pipas dispuestas a operar sin preguntas.

existe oferta de barcos “spot”, patios ferroviarios y arrendadoras de pipas dispuestas a operar sin preguntas. Complicidad institucional: sobornos a personal aduanal o robo de claves para alterar pedimentos.

Qué dice la industria

Sergio Reynoso, representante de Canacintra en el comité de normalización de hidrocarburos, describe un esquema donde "quien ya importa legalmente soborna a un empleado para insertar combustible ilegal en la misma operación". Para Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, la sofisticación actual es consecuencia directa de la impunidad: "donde el Estado no mira, el delito se reinventa".

Respuesta del Gobierno federal

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la investigación "abarca a todos los niveles" y que "no se protegerá a nadie". Reconoció que reunir pruebas sólidas contra redes transfronterizas "lleva tiempo", pero subrayó que las incautaciones recientes aportan datos clave para integrar carpetas de investigación robustas. Las pesquisas, coordinadas con el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas y la Fiscalía General, se centran en:

Orígenes financieros y permisos de importación. Empresas transportistas y sus socios reales. Estaciones de servicio que comercializan volúmenes incongruentes con sus registros fiscales.

Lo que viene

El reto inmediato será acreditar la ruta del dinero, congelar cuentas y judicializar expedientes antes de que se renueven los permisos de importación en 2026. Mientras tanto, la industria formal presiona por revisiones aduanales con tecnología de escaneo masivo y un padrón depurado de importadores.