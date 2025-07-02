En su 28° aniversario, el SAT reporta 2.8 billones de pesos recaudados en el primer semestre de 2025, un millón de nuevos contribuyentes inscritos y 89 trámites simplificados, todo sin aumentar imp...

En su 28° aniversario, el SAT reporta 2.8 billones de pesos recaudados en el primer semestre de 2025, un millón de nuevos contribuyentes inscritos y 89 trámites simplificados, todo sin aumentar impuestos Al conmemorar el 28 aniversario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), su titular Antonio Martínez Dagnino anunció que la recaudación de enero a junio de 2025 alcanzó 2.8 billones de pesos, un crecimiento real de 8.2 % frente al mismo periodo de 2024 y sin recurrir a una reforma fiscal.

Cifras clave del primer semestre de 2025

Indicador Resultado 2025 Variación vs. 2024 Recaudación total 2.8 billones MXN +8.2 % real Altas al RFC (personas) 1 000 000 — Altas al RFC (empresas) 47 000 — Base total de contribuyentes 66 millones +1.0 % semestral Atenciones presenciales 10.8 millones +4 % anual Atenciones remotas 19.4 millones +37 % anual Trámites simplificados 89 — Trámites eliminados 86 —

Finanzas públicas sin alza de impuestos

Martínez Dagnino subrayó que el aumento de ingresos se debe al combate a la corrupción y a los privilegios. Los recursos recaudados han financiado escuelas, hospitales, carreteras y programas sociales, alineándose con la política de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de no incrementar impuestos y destinar el cobro eficiente a proyectos de bienestar.

Simplificación y cercanía con el contribuyente

El SAT redujo su catálogo de trámites al eliminar 86 gestiones y simplificar 89 más.

Se registró un salto de 37 % en atenciones remotas mediante Oficina Virtual y otros canales digitales.

Las 163 oficinas del país atendieron 10.8 millones de gestiones presenciales, reforzando la cobertura territorial.

Reconocimientos y respaldos

Durante la ceremonia, el secretario de Hacienda Édgar Amador destacó que la estrategia de fiscalización firme pero cercana coloca al SAT como eje del Plan Nacional de Desarrollo. La jefa de Gobierno capitalina Clara Brugada elogió la modernización tecnológica que “recauda más sin corrupción y devuelve los recursos en obras y servicios”. La presidenta Sheinbaum asistió como invitada especial y refrendó la meta de mantener finanzas públicas sanas mediante la eficiencia recaudatoria y la integridad institucional.