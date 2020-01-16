El outsourcing ilegal también podrá ser perseguido y castigado como delincuencia organizada. En la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, del día miércoles, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda, expuso las penas que puede recibir la subcontratación ilegal con la reforma penal fiscal. El procurador dijo que la reforma va encaminada a perseguir y castigar como delincuencia organizada a las empresas que dan el servicio de outsourcing ilegal. Es decir, tres o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, como en este caso es la defraudación fiscal. Esto se debe a que constituyen diversas empresas cuyo único objeto es no pagar las cuotas del IMSS, del Infonavit, minimizar la carga tributaria y desaparecer cualquier relación laboral.

Contratar outsourcing ilegal se castiga con cárcel

Romero Aranda advirtió que la compra del producto también puede ser catalogado como delincuencia organizada. Es decir, que contratar outsourcing ilegal se castiga con cárcel. Pero dijo que ese tipo de contribuyentes, si se acercan ante la autoridad, tienen oportunidad de regularizarse. "Es muy importante que quede claro: al que contrata este tipo de servicios, corre riesgos", expuso.

El inicio de una investigación en su contra.

La presentación de la querella respectiva.

Que se gire orden de aprehensión.

Una sanción de hasta 14 años de prisión.

Los riesgos por prestar servicios de outsourcing ilegal son los siguientes:

Puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa.

Una condena de hasta 20 años de prisión.

El procurador dijo que es importante que las empresas que tengan contratados servicios de subcontratación ilegal se acerquen ante la autoridad para regularizarse. Y también dijo que es importante que las empresas de outsourcing ilegal dejen de prestar este servicio. "Exhortamos a todas esas personas que ya no hagan uso de este servicio de outsourcing o de tercerización hacia adelante; y los que lo hicieron hacia atrás, se acerquen ante el SAT, se acerquen ante el IMSS, se acerquen ante la Procuraduría Fiscal a regularizar su situación", expresó.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia comercial, fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y a nuestro canal de YouTube.