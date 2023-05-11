Especialistas consideran que es altamente probable que la iniciativa se apruebe, debido a la línea mostrada por el gobierno y el Congreso de la Unión El 25 de abril de 2023, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de una iniciativa de reforma para establecer la jornada laboral de cinco días en México, con dos de descanso. Se trata de una iniciativa con la que se busca reformar el Artículo 123, fracción IV del Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Actualmente, la fracción mencionada establece que por cada seis días de trabajo, el trabajador deberá disfrutar de un día de descanso, cuando menos. La reforma cambia los seis días laborables por cinco y aumenta de uno a dos los días de descanso.

La reducción de la jornada laboral es altamente probable

De acuerdo con Carlos Mario de la Fuente Aguirre, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, a los diputados no les dio tiempo para analizar y aprobar o rechazar la propuesta. Lo anterior se debe a que estaba finalizando el periodo legislativo en la Cámara de Diputados, y una reforma constitucional es muy compleja. Pero el contador público y maestro en impuestos considera que es altamente probable que la iniciativa se apruebe. Esto se debe a la línea mostrada por el gobierno o la administración actual, y por el Congreso de la Unión. En un webinar organizado por El Contribuyente, sobre la propuesta de la reducción de la jornada laboral, el especialista dijo que hay opiniones divididas. Pero señaló que por lo que escucha y comparte con diferentes personas que son avezadas de estos temas, sobre todo de la parte legislativa, la predicción es alta de que la iniciativa se apruebe. Y como ejemplo, el integrante del Colegio de Contadores Públicos de México recordó que hay reformas recientes, como las siguientes: