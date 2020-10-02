El SAT anunció las obligaciones para los negocios que quieran participar en el Buen Fin 2020. El Buen Fin 2020 se llevará a cabo del 9 al 20 de noviembre. Hay algunos cambios importantes en esta ed...

El SAT anunció las obligaciones para los negocios que quieran participar en el Buen Fin 2020. El Buen Fin 2020 se llevará a cabo del 9 al 20 de noviembre. Hay algunos cambios importantes en esta edición. En primer lugar, el objetivo es conseguir 118 mil millones de pesos; es decir, no hay incremento frente al año pasado. Además, las ventas durarán más de un fin de semana. La idea detrás de los cambios es contrarrestar la crisis económica causada por el COVID-19 e incluir otros giros de negocio. Las empresas y negocios que quieran participar este año serán vigiladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para asegurarse de que cumplen con sus obligaciones fiscales. Ayer se presentó la plataforma en la que los afiliados de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) deben inscribirse para participar. La presentación estuvo a cargo de Jorge Eduardo Arreola Cavazos, jefe de la Unidad de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía. El funcionario explicó que las empresas interesadas en formar parte del Buen Fin 2020 deberán cumplir tres requisitos:

En caso de que algo no esté en orden, el fisco dará más tiempo a las compañías para que arreglen el problema y puedan entrar en el Buen Fin 2020. Arreola Cavazos recomendó a los negocios inscribirse lo antes posible para tener más tiempo en caso de que el SAT los rechace la primera vez. Por último, el funcionario dijo que estos requisitos no tienen nada que ver con fiscalización. Solamente se usarán para determinar qué empresas participarán en el Buen Fin.

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