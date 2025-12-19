El aguinaldo es una prestación obligatoria que debe pagarse antes del 20 de diciembre. Conoce la fecha límite real, los derechos del trabajador, plazos de prescripción y las multas por incumplimien...

El aguinaldo es una prestación obligatoria que debe pagarse antes del 20 de diciembre. Conoce la fecha límite real, los derechos del trabajador, plazos de prescripción y las multas por incumplimiento El aguinaldo es una de las prestaciones laborales más importantes en México y representa un derecho irrenunciable para las personas trabajadoras. La Ley Federal del Trabajo establece reglas claras sobre su pago, protección y las sanciones aplicables a los patrones que incumplen con esta obligación.

¿Cuándo debe pagarse el aguinaldo?

El Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo señala que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y debe equivaler, como mínimo, a 15 días de salario. La redacción legal es relevante, ya que al utilizar la palabra “antes”, se entiende que el pago debe quedar efectuado a más tardar el 19 de diciembre. Aunque en la práctica muchas empresas consideran el día 20 como fecha límite, desde un punto de vista jurídico el derecho del trabajador es exigible a partir de esa fecha si el pago no se realizó oportunamente.

Protección legal del aguinaldo

El aguinaldo cuenta con la misma protección que el salario. Esto implica que, como regla general, no pueden realizarse descuentos sobre esta prestación. La Ley Federal del Trabajo únicamente permite deducciones en los supuestos previstos en el Artículo 110, entre los que destacan:

Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipos de salario.

Pagos hechos en exceso al trabajador.

Descuentos ordenados por autoridad competente, como pensiones alimenticias a favor de la esposa, hijos, ascendientes o nietos.

Plazo para reclamar el aguinaldo

El derecho al cobro del aguinaldo prescribe en el plazo de un año. Este plazo comienza a contarse a partir del momento en que la prestación es exigible, es decir, desde el 20 de diciembre del año correspondiente. Por ejemplo, el aguinaldo correspondiente al ejercicio 2025 podrá reclamarse legalmente hasta el 20 de diciembre de 2026. Una vez transcurrido ese plazo, el derecho se extingue.

¿Qué hacer si no se paga el aguinaldo?

Cuando el aguinaldo no ha sido entregado, lo recomendable es iniciar con un diálogo directo con el patrón para conocer las razones del incumplimiento. Si esta vía no ofrece una solución, el trabajador puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). En la Profedet, el trabajador recibe defensoría de oficio gratuita. Esta institución puede orientar, mediar o, en su caso, interponer una demanda ante la autoridad laboral competente, ya sea federal o local. Generalmente, el tiempo de atención inicial es de aproximadamente una semana.

Multas por no pagar el aguinaldo

El incumplimiento en el pago del aguinaldo no solo genera un adeudo laboral, sino también consecuencias económicas para el patrón. La Ley Federal del Trabajo prevé sanciones que van de 50 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por cada trabajador afectado.

Concepto Monto estimado Multa mínima $5,657.00 Multa máxima $565,700.00

Estas sanciones se aplican de manera individual, por lo que el impacto económico para la empresa puede incrementarse significativamente cuando el incumplimiento afecta a varios trabajadores.