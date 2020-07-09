La información de los contribuyentes está a salvo, dice el SAT. Hace unos días Anonymous México hackeó las páginas del Banco de México y la Condusef. El día de ayer, los sistemas del Servicio de Ad...

La información de los contribuyentes está a salvo, dice el SAT. Hace unos días Anonymous México hackeó las páginas del Banco de México y la Condusef. El día de ayer, los sistemas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sufrieron un intento de hackeo. https://twitter.com/SATMX/status/1281196402387963904 De acuerdo con un comunicado, entre las 17:40 horas y las 20:40 horas, los sistemas sufrieron presiones externas. Esto llevó a que el sitio del SAT tuviera un funcionamiento intermitente. Según el comunicado, la información de los contribuyentes nunca estuvo expuesta y está debidamente protegida. Actualmente, los servicios de la página del SAT ya funcionan correctamente. Hay que destacar que hace unos días, Anonymous México hackeó la página inicial del sitio de Condusef. Menos de 24 horas después, hicieron lo mismo con la página inicial de Banxico. Además, en la cuenta de Twitter @an0n_mexico anunciaron que el siguiente objetivo sería Hacienda. https://twitter.com/an0n\_mexico/status/1280562369744244739 De acuerdo con las instituciones, toda la información está a salvo. Sin embargo, en la cuenta de Twitter de @an0n_mexico dijeron que revelarían hasta 12GB de información.

Por último, Anonymous México dio a conocer una lista de sus próximos objetivos. Entre ellos se encuentran empresas como Eglobal, Comercial Mexicana, Soriana; páginas de instituciones bancarias como Buró de Crédito, BBVA e Inbursa, y la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con información de Radio Fórmula y Xataka.

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