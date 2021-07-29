El aplazamiento de la entrada en vigor de las reformas en materia de outsourcing, se discutirá en periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

El aplazamiento de la entrada en vigor de las reformas en materia de outsourcing, se discutirá en periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

El Congreso de la Unión aprobó, en comisiones, el dictamen por el que se convoca a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a un periodo extraordinario de sesiones. La encargada de aprobar dicho dictamen fue la Primera Comisión, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, integrada por representantes de las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión

La apertura del periodo extraordinario de sesiones se realizará el 30 de julio, a las 11:00 horas, y concluirá una vez que las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión traten los asuntos para los cuales fueron convocadas.

Discusión del aplazamiento de reformas al outsourcing

Durante las sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados se ocupará de discutir y aprobar los siguientes asuntos:

Mientras, el Senado de la República se ocupará en discutir y votar los siguientes asuntos:

El aplazamiento de la entrada en vigor de cambios derivados de la reforma al outsourcing.

La ratificación o no de Roberto Salcedo Aquino como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Puedes ver la información que publicó la Cámara de Diputados aquí / Fecha de publicación: 29 de julio de 2021.

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