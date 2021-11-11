Aunque inicialmente se giraron dos órdenes de aprehensión contra Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya, una de ellas se retiró, pero no se sabe bajo qué motivos. Emilio Lozoya, ex director de Pem...

Aunque inicialmente se giraron dos órdenes de aprehensión contra Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya, una de ellas se retiró, pero no se sabe bajo qué motivos. Emilio Lozoya, ex director de Pemex, actualmente se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México en prisión preventiva. Esto se debe a que la semana pasada la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex solicitaron la prisión preventiva argumentando que existe un real riesgo de fuga. Actualmente, Lozoya se encuentra en prisión por el caso de los sobornos de Odebrecht. Sin embargo, también se pedirá prisión preventiva por el otro caso contra Lozoya; es decir, por el presunto fraude en la adquisición de la planta Agronitrogenados.

Esposa de Lozoya libra una acusación

Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya, también se ha visto implicada en las acusaciones. Como reporta Reforma, actualmente tiene librada una ficha roja de la Interpol por dos órdenes de aprehensión giradas en México. La primera orden, girada en el Reclusorio Sur, es por lo siguiente:

Defraudación fiscal por 900 mil pesos en 2013. De acuerdo con la FGR, ese año Eckes tuvo ingresos por tres millones 184 mil pesos, pero no presentó declaración de impuestos.

La segunda, girada en el Reclusorio Norte, es por los siguientes delitos:

Lavado de dinero y asociación delictuosa. Esta orden se giró en 2019 por la compra de una casa de casi dos millones de dólares con el dinero de una cuenta donde se recibían los sobornos de Odebrecht.

Como señala Reforma, en este caso también se acusa a Lozoya, a su hermana Gilda Susana Lozoya Austin, a su madre Gilda Margarita Austin Solís y a la vendedora de la casa Neily Maritza Aguilera.

Sin embargo, la orden del Reclusorio Sur ya no existe. Según señala Reforma, no se conoce por qué las autoridades la retiraron. El diario también reporta que Eckes no presentó evidencias para desvirtuar la acusación. Eckes se encuentra en Alemania, donde no puede ser extraditada. Con información de Reforma y Animal Político https://www.reforma.com/perdonan-defraudacion-a-esposa-de-lozoya/ar2294209?v=3 https://www.animalpolitico.com/2021/11/fgr-pedira-prision-preventiva-contra-lozoya-caso-agronitrogenado

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