La deducción de gastos en México enfrenta un problema cuando la factura y el pago se realizan en ejercicios distintos. Descubre cómo resolver este conflicto fiscal sin incumplir las reglas del SAT

La deducción de gastos en México enfrenta un problema cuando la factura y el pago se realizan en ejercicios distintos. Descubre cómo resolver este conflicto fiscal sin incumplir las reglas del SAT

En México, la deducción de gastos es un beneficio fiscal que permite a personas físicas y morales disminuir la base gravable (que son los ingresos sobre los cuales se calcula el impuesto) al presentar su declaración anual.

Lo anterior implica que ciertos gastos pueden restarse de los ingresos para pagar menos impuestos. Los gastos deducibles varían según el tipo de contribuyente y la actividad económica.

Requisitos de deducción generan conflicto

De acuerdo con un texto publicado por Fiscalia, dentro de los requisitos de deducción de los gastos existen dos que generan conflicto cuando se trata de pagos a personas físicas, a sociedades civiles, a coordinados, a los servicios de agua potable y recolección de basura doméstica, así como de donativos.

Uno de los requisitos de deducción tiene que ver con el momento de la deducción de estos pagos, que es la fecha en que estos efectivamente se eroguen. El otro requisito de las deducciones es que la fecha de los comprobantes fiscales de un gasto debe corresponder al ejercicio por el que se efectúa la deducción, lo cual genera un conflicto cuando se tiene una factura expedida en 2024 pero que se paga en 2025.

En este caso el pago tendría que deducirse en la fecha en que se efectúa (2025), pero la fecha del comprobante no es del mismo ejercicio, y es aquí donde se presenta el conflicto.

Alternativa práctica

En el diario operar de los negocios este conflicto se presenta de forma generalizada. Pero una salida práctica es cancelar las facturas generadas en el ejercicio anterior que están pendientes de pago, y generarlas en el nuevo ejercicio, evitando así el conflicto de la fecha del comprobante y la fecha de deducción.

Sin embargo, advirtió que para algunas empresas esta práctica resulta complicada y no lo ven como una solución viable, sobre todo ahora con las limitaciones que existen para la cancelación de comprobantes fiscales.

Argumento jurídico

Además, señaló que al margen de una posible solución práctica como la que se indica, existe una argumentación jurídica que puede apoyar la deducción del gasto en la fecha de pago independientemente de la fecha del comprobante.

El argumento consiste en que el requisito de la fecha de comprobante es uno de tipo general, mientras que el requisito de la deducción hasta la fecha de pago es un requisito específico que, por su naturaleza, anula o supera al requisito general.