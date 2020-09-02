Entre otras cosas, la reforma fiscal de Morena busca crear un impuesto a la herencia y aumentar el de refrescos. A lo largo de 2020, han surgido rumores sobre la creación de nuevos impuestos y aumentos en otros. En febrero, por ejemplo, la bancada de Morena en el Senado presentó una propuesta para establecer un nuevo impuesto a la herencia. En este sentido, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha dicho en el pasado que México podría adoptar un impuesto así para reducir la desigualdad. A inicios de agosto, se dio a conocer que la Cámara de Diputados analizaba un nuevo aumento al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a bebidas azucaradas, alimentos no saludables, tabaco y alcohol. La bancada de Morena en la comisión permanente presentó una reforma para aumentar el IEPS en 3.26 pesos por litro a bebidas azucaradas. Actualmente la cuota de IEPS es de 1.2616 pesos por litro a las bebidas. Al parecer, todos estos cambios son parte de una reforma fiscal presentada el lunes por parte de Morena.

¿En qué consiste la reforma fiscal de Morena?

La reforma es parte de una agenda legislativa de Morena. El documento cuenta con más de 70 iniciativas, aunque ninguna está desarrollada por completo. Las propuestas van desde lo laboral y lo fiscal hasta el uso lúdico de cannabis y derechos de la mujer. En temas de impuestos, el objetivo de la reforma es la progresividad fiscal; es decir, cobrar más a las personas con más ingresos. Hasta el momento no se tiene mucha información sobre las diferentes iniciativas de la reforma. En cuanto al impuesto a la herencia, solamente se conoce la intención de crearlo. Morena no ha establecido porcentajes ni procedimientos. Tampoco hay mucha información concreta sobre la progresividad fiscal. Fuentes legislativas dijeron al periódico Reformaque, además de más impuestos a los sectores de mayores ingresos, podrían implementarse facilidades de pago para los de menores ingresos. También está la propuesta de aumentar el impuesto al refresco. La iniciativa del senador Salomón Jara plantea pasar de 1.20 pesos por litro de refresco a 5 pesos por litro, lo que representa un aumento de 317%. De acuerdo con el senador, los ingresos se usarían para aumentar la disponibilidad de agua potable, promover el consumo de bebidas y comidas saludables y promover cambios en la agricultura e industria hacia alimentos saludables. Por último, existe una iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social. Con ella, los desempleados podrían acceder a sus ahorros totales en sus Afores.

AMLO prometió no aumentar impuestos en los primeros tres años

Una de las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la de no aumentar impuestos en los primeros tres años de su gobierno. En este sentido, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, dijo que una reforma fiscal progresiva era inevitable debido a la crisis económica causada por la pandemia. Bajo este nuevo contexto, de acuerdo con el morenista, una reforma fiscal debe ser estudiada a fondo. Monreal también dijo que esto no significa necesariamente la implementación de nuevos impuestos. Con información de Reforma y Proceso https://www.reforma.com/apuntan-en-morena-a-herencias-y-refrescos/gr/ar2021858?md5=4cf6e2fe1ea2019bf20aa834c51b977f&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor https://www.proceso.com.mx/644990/disidentes-de-morena-en-el-senado-propondran-reforma-fiscal-progresi

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