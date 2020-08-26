Según el diputado Carol Antonio Altamirano, los grandes contribuyentes presumen pagar menos impuestos de los que deberían en sus informes ante la Bolsa Mexicana de Valores. El 18 de agosto, en una reunión de la comisión de hacienda de la cámara de diputados con la Procuraduría Fiscal, el diputado morenista Carol Antonio Altamirano presentó dos propuestas para mejorar la recaudación. Esto en el marco de la próxima discusión y aprobación del Paquete Económico 2021.

Que grandes contribuyentes paguen de manera efectiva

La primera propuesta consiste en que el sector de grandes contribuyentes pague de manera efectiva. Esto para que la recaudación sea “mucho más semejante” a la recaudación estimada. En la reunión, el legislador cuestionó al titular de la Procuraduría Fiscal, Carlos Romero Aranda, sobre el pago real de impuesto sobre la renta (ISR) de las personas morales. El diputado señaló que muchos grandes contribuyentes presumen, en sus informes ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), pagos con una tasa que realmente es inferior a la tasa aprobada para el pago de ISR. El procurador refirió que incluso es posible observar casos similares en los reportes de las empresas multinacionales. Por lo tanto, se reforzará la coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto para comparar el pago de los impuestos de las personas morales contra lo que realmente pagan, con la finalidad de encontrar áreas de mejora legislativa.

Revisarán el IEPS de la comida chatarra

Como parte de la segunda propuesta, Antonio Altamirano se pronunció a favor de revisar el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) de la comida chatarra. El legislador dijo que en la pandemia se comprobó el impacto negativo en la salud pública, provocado por la comida chatarra. Por eso, buscará que en el siguiente paquete económico se use ese tipo de impuestos. Esto para evitar que las familias mexicanas sigan consumiendo refrescos, comida saturada de sal, grasa o azúcares, en niveles que son insanos desde el punto de vista médico. “El país necesita mejorar en la salud y con los impuestos se puede ayudar a que la gente tenga mejores hábitos”, expresó el diputado de Morena. Al respecto, el procurador reconoció que existen criterios de la SCJN que avalan fines extrafiscales. Es decir, que un impuesto puede servir para alentar decisiones de los consumidores. Pero el procurador señaló que esto debe pasar por una revisión cuidadosa con las autoridades de la Secretaría de Hacienda, para que sea congruente con la política tributaria que se presentará en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) del 2021.. Puedes ver la información que publicó la Cámara de diputadosaquí / Fecha de publicación: 18 de agosto de 2020.

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