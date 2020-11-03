La consultora en recursos humanos, Mercer México, anticipó que para el 2021 habrá aumentos salariales de sólo 3.6% Claudia Rodríguez Santoyo, líder de productos de información de Mercer México, manifestó en conferencia que al cierre del año los incrementos salariales en las empresas serán de 2.1%, mientras que para 2021 la alza sería de 3.6%. Rodríguez Santoyo agregó que el 15% de las organizaciones que participaron en la encuesta titulada Remuneración Total y Encuesta de Beneficios 2020, estimaban una alza en sueldos de hasta un 6% antes de la actual emergencia sanitaria Participaron alrededor de 836 empresas del país en mayo pasado en el estudio de Mercer, el cual reveló que el incremento de sueldos para este año no compensaría la inflación proyectada, del 3.8%, así como la caída del PIB prevista en -9.8%. Asimismo, Claudia Rodríguez añadió que la estimación para 2021 contempla una inflación del 3.5%, así como un alza en el PIB de 3.2%, es decir una recuperación económica paulatina. “En años anteriores el incremento salarial se fijó un punto o punto y medio por arriba de la inflación y este 2020 no alcanzamos ni a recuperar la pérdida de poder adquisitivo que podemos tener contra la inflación con este incremento”, enfatizó Rodríguez. De acuerdo con la encuesta de la consultora, el aumento salarial por nivel jerárquico este año se reportó en 1.29% para directores generales, así como un aumento del 1.27% para directivos, 1.61% más en gerencias, 1.68% en profesionales, 1.63% en ventas y finalmente 2.92% a niveles sindicales. La líder de información de producto en Mercer, Claudia Rodríguez, indicó que de acuerdo con una muestra de 234 empresas, el 13% aseguró que este año redujo salarios base, afectando directamente los niveles operativos de las entidades. Hubo una baja promedio del 35%, debido al freno de actividades en la primera etapa de la pandemia, seguidos por los directores generales de la empresa, con reducciones del 21%; no obstante, los niveles gerenciales fueron los que menor afectación tuvieron, con 17% en recortes. Claudia Rodríguez explicó que durante este año se han visto incrementos importantes en algunos puestos debido a los requerimientos por la emergencia sanitaria. El puesto de soporte técnico fue el más beneficiado, con una subida promedio de 49%, seguido del de analista de planeación de redes de telecomunicación, con 26%; analista de inteligencia de negocios, con 23%; gerente de relaciones laborales, con 22%; y director de gestión de cuentas con 22%. Mercer añadió que ha registrado un crecimiento del 38%, en el número de empresas que han implementado esquemas laborales mixtos, es decir que han dividido la jornada de los colaboradores en home office y en sus centros de trabajo. “El 72% del total quiere proveer beneficios más competitivos que ayuden con su salud mental y bienestar familiar, como clases, incentivos para inmobiliario o terapias psicológicas”, señaló Claudia Rodriguez TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/los-patrones-no-deberian-aportar-a-pensiones-de-trabajadores-salinas-pliego/ Con información de Expansión. https://expansion.mx/carrera/2020/10/14/los-incrementos-salariales

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