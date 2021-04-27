Si has oído hablar del CURP pero no sabes bien en qué consiste así como aspectos tan relevantes sobre cómo se realiza la descarga tu CURP gratis en PDF te damos todas las claves que debes conocer al respecto.

Por qué es importante tener el CURP a mano

Es importante tener el CURP disponible para poder hacer trámites con celeridad y contar con una identificación autorizada para cualquier gestión que hagas o lugar al que quieras ir. Para ello tendrás que descargar el CURP de manera actualizada y certificada, algo que podrás hacer en cuestión de minutos y de manera sencilla. Con la CURP actualizada podrás acceder a todas las ventajas que pone a tu alcance el gobierno mexicano: desde becas escolares, mayor celeridad para realizar inscripciones, admisión en hospitales, etc, En definitiva, te facilitará todas las gestiones que tengas que hacer con las administraciones mexicanas. Para ello es importante que cuentes con tu CURP siempre actualizada. Cada cierto tiempo se producen actualizaciones en la CURP, por ejemplo, en este pasado 2020 se añadió un código QR. La diferencia entre tener este código actualizado o no se basa en que si no lo tienes en algunas gestiones no te valdrá y tendrás que conseguir su última versión. La CURP se puede descargar en su tonalidad original, es decir, a color pero no tendrás problema alguno si lo haces en blanco y negro puesto que es una fórmula que se admite para que sean más personas las que pueden acceder a ella.

Cómo descargar el CURP en PDF

Lo más recomendable es que lo descargues y además de imprimirlo lo guardes para que así una vez lo tengas descargado no tengas que volver a bajártelo salvo que se haga alguna actualización y lo necesites. Podrás obtener este documento de manera segura, sencilla y muy rápida a través del portal consultarelcurp.com.mx. Por esta vía contar con este documento que tantas facilidades te permite en cuanto a gestión de documentación te resultará sumamente sencillo. Pues bien para descargar el CURP en PDF original tendrás que ir hasta la web de consultarelcurp y en concreto hasta la opción de descargar CURP. Una vez estés dentro tendrás la opción de bajar tu CURP en formato PDF colocando los 18 dígitos en el recuadro que te aparecerá. En el caso de que no lo sepas en ese momento podrás hacerlo ingresando tus datos personales en lugar de este código. Cuando ya hayas ingresado los datos que clicar en la zona de abajo a la derecha y dar a que no eres un robot y tras ello dar a la opción de buscar. Tras esto llegarás a la pantalla ya que te permitirá hacer la pertinente descarga del CURP. En ese momento aparecerá tu clave de CURP, así como otra serie de datos. En el caso de que no estés registrado o que no cuentes con un CURP que esté validado aparecerá que no hay registro o que no se tiene constancia del mismo. Tras esto, tendrás que dar al botón azul de descargar CURP.

A qué se llama CURP

La CURP se usa en México y es la llamada Clave Única de Registro de Población. Se trata de un código conformado por letras y números y que es único para cada persona, Lo conforman un total de 18 caracteres y con ello lo que se busca es realizar de manera oficial la identificación de una persona que reside de manera natural de México, así como a los inmigrantes legales que residen en el país.

Qué elementos conforman el CURP

El CURP está conformado por los siguientes elementos. Por un lado, la primera letra y vocal del primer apellido. La segunda letra del segundo apellido, la primera letra del primer nombre y si es un nombre compuesto sería del segundo nombre. Por otro lado, la fecha de nacimiento en el de año año, mes y Día. La letra que corresponde al sexo, si es hombre o mujer. También aparecerán dos letras que se corresponden con el lugar de nacimiento y para las personas extranjeras se determina las siglas NE de Nacimiento Extranjero. Ahora que ya sabes en qué consiste, por qué está conformado, cómo descargarlo y cuándo se usa no dudes en tenerlo siempre a mano puesto que, como puedes comprobar, sus ventajas son considerables y te permitirán que, verdaderamente, puedas beneficiarte de las ventajas que la administración mexicana te da en cuanto a ayudas, becas y otras gestiones de carácter oficial en las que se necesita presentar este documento, ya sea en versión a color o en blanco y negro.