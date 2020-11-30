Durante varios días de la semana pasada, representantes del gobierno federal y la iniciativa privada sostuvieron un diálogo sobre la iniciativa de reforma al outsourcing. La secretaria del Trabajo...

Durante varios días de la semana pasada, representantes del gobierno federal y la iniciativa privada sostuvieron un diálogo sobre la iniciativa de reforma al outsourcing. La secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, dijo creer que sí había “margen para hacer algunas adecuaciones” a la iniciativa que reforma y limita el outsourcing en México. En el marco de la Semana de la Contaduría 2020, en el Panel de Mujeres Exitosas, la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México (IMCP), Diamantina Perales, le preguntó si podría haber algún cambio, de modo que se regule y se sancione, pero también se promueva el empleo. La funcionaria federal respondió afirmativamente. Alcalde Luján calificó como productivo el diálogo sostenido con la iniciativa privada a lo largo de la semana pasada, con el objetivo de escuchar sus inquietudes y demandas respecto a la iniciativa firmada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Hemos escuchado al sector empresarial, han sido diálogos muy productivos, entender algunas problemáticas. No queremos, bajo ninguna circunstancia, dañar a las empresas, pero sí queremos poner orden”.

La funcionaria explicó que el objetivo de la iniciativa es impedir que se simulen relaciones laborales. Dijo que no se plantea prohibir la subcontratación de servicios especializados o aquellos que den valor agregado.

Alcalde Luján mencionó que en las pláticas con los empresarios se habló del caso del insourcing. Al respecto, la secretario dijo que se tienen que establecer reglas claras con el fin de que se respete el reparto de utilidades.

El insourcing es un tipo de outsourcing que ocurre cuando un grupo empresarial crea una filial a la que delegan alguna de las tareas del grupo de empresas, como suele ser el caso comúnmente con las nóminas.

La iniciativa no fue bien acogida por el sector empresarial.

El pasado 12 de noviembre, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa con un ambicioso paquete de reformas a las Leyes del ISR, IVA, del Infonavit, del Seguro Social, la Federal del Trabajo y al Código Fiscal de la Federación, cuya finalidad es limitar el ejercicio del outsourcingo subcontratación laboral, para evitar prácticas ilegales de evasión fiscal y de cuotas patronales. El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, calificó de traición al sector privado la firma de la iniciativa, pues contrario a lo que se había comprometido el ejecutivo federal, no se llegó a un consenso previo. Por su parte, Pablo Lezama, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), declaró que con la iniciativa del presidente de la república se ponen en peligro los 4.5 millones de trabajos que existen bajo esa modalidad laboral. A las voces en contra de la reforma al outsourcing se sumaron el Consejo Coordinador Empresarial y otros líderes de la iniciativa privada. Ante esta presión, tanto los legisladores como el Presidente López Obrador accedieron a escuchar a los sectores que se verían afectados por la reforma. Con información de El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hay-margen-para-ajustar-iniciativa-de-outsourcing-luisa-maria-alcalde

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