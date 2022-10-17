Una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito propone que los recursos inactivos se destinen a operaciones de la seguridad pública del país El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para que se dispongan del dinero en cuentas bancarias inactivas durante seis años, para tareas de seguridad pública del país. La reforma planteada al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito propone que los bancos no se queden con el dinero de las cuentas inactivas que rebasen 540 Unidades de Medida de Actualización (UMAS), que son alrededor de 52,000 pesos. Asimismo, plantea que el dinero de las cuentas que excedan esa cantidad se envíe a un fondo de seguridad pública, mismo que podrá utilizar para políticas y acciones de combate a la delincuencia en los porcentajes que se disponga. "Lo que está significando esto es que los recursos serán utilizados para atacar la inseguridad en México, porque cabe destacar que el monto que se tienen esta cuenta global se estima que son 20 mil millones de pesos. El punto crítico sería ver el destino que se le dará a esos recursos, si realmente habrá una reducción en los niveles de inseguridad que estamos viviendo", dijo en entrevista con este medio, Ramón Miranda Lagunas Presidente de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM)

¿Qué plantea la reforma?

El documento enviado al Senado, detalla que a la beneficencia pública se destinará, por cuenta sin movimiento durante tres años, a partir de que se deposite en la cuenta global, 540 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), es decir, aproximadamente 51 mil pesos. En los artículos transitorios detalla que el Sistema Nacional de Seguridad Pública establecerá de manera anual, los mecanismos de distribución de los recursos, los cuales en un 45% serán para la Federación, un 30% para estados y un 25% para municipios y alcaldías. En entrevista con El Contribuyente, Miranda Lagunas explicó que no es algo nuevo que los recursos inactivos en cuentas bancarias sean apropiados por los bancos, sin embargo, precisó que lo novedoso es que, en caso de aprobarse la reforma, se destinará a la seguridad pública del país.

¿Qué sucede con la cuentas inactivas?

Actualmente lo que sucede con las cuentas inactivas, que pueden ser de personas que fallecieron y nadie reclama el dinero o de otra procedencia, es que si en tres años no registran movimientos el banco envía los recursos a una cuenta global de la institución y ahí comienza a invertirlo, si después de otros tres años nadie reclama, puede tener dos destinos que depende de la cantidad que haya almacenada. Si el monto guardado en la cuenta inactiva es de hasta 300 días de salario mínimo, es decir unos 51,861 pesos, a los seis años de no tener movimientos se envía a la beneficencia pública, pero si la cantidad guardada supera ese monto, entonces el banco se queda con él en su cuenta concentradora.

Recomendaciones

El Presidente de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero del CCPM comentó a este medio que es importante que las personas se acerquen a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para evitar que sus cuentas bancarias se declaren inactivas. Asimismo, el especialista precisó las siguientes recomendaciones que pueden realizarse en la Condusef:

Actualizar los datos de las cuentas bancarias: dirección, teléfono, domicilio, la designación de nuestros beneficiarios.

Revisar los estados de cuenta

Tener únicamente una o dos cuentas en nómina

Informar a nuestros beneficiarios que los registramos como tal

Verificar el nombre y parentesco de los beneficiaros sea correcto

"Es el momento en el que la gente debería acercarse a la Condusef para reclamar algún pago que tuvieran a su favor" aseveró.