El algún momento habrá notado que el flujo de corriente aumenta en la línea de red eléctrica y esto podría conducir a picos de energía sin ninguna razón aparente. Regularmente, los rayos producen e...

El algún momento habrá notado que el flujo de corriente aumenta en la línea de red eléctrica y esto podría conducir a picos de energía sin ninguna razón aparente. Regularmente, los rayos producen estos picos lo que conduce a un mayor flujo de corriente. A veces, se pueden proteger los aparatos electrónicos contra picos causados por rayos desconectándolos de la línea central o cortando la alimentación durante un tiempo determinado, aunque puede que no sea práctico hacerlo si los rayos continúan durante largas horas. Aquí es donde entran en juego los detectores y supresores de picos, ya que pueden controlar y restringir las corrientes de alto voltaje (generadas por el rayo) en sus aparatos conectados. De igual manera, los supresores de picos también se pueden utilizar para proteger su equipo eléctrico contra frecuentes picos de energía derivados de la línea de red central. Existen varios tipos de supresores que varían de acuerdo con su construcción y función, tales como:

Supresores secundarios de picos

Supresores de picos de distribución

Supresores de picos de circulación

Supresores de picos transicionales

Supresores de picos de nivel industrial

Características y aplicaciones de supresores de picos Es una opción efectiva y asequible que permite la función normal y segura de todos sus aparatos y equipos, especialmente durante tormentas eléctricas o cuando haya picos de tensión en la red eléctrica. El invertir en un supresor de picos premium es una decisión inteligente si desea asegurar su negocio o su vivienda de estos picos de tensión. Antes de realizar su compra, se recomienda leer sobre las características y aplicaciones para conocer más de los supresores de picos: Características:

Están diseñados para contrarrestar los picos de tensión transitorios.

Corriente de picos de tensión transitorias de hasta 22,5 Ka/fase

Rangos de alta potencia de 50 Hz a 60 Hz

Listado como SPD de Tipo 2 y compatible con las especificaciones estándar de la industria

Mayor voltaje de funcionamiento continuo

Listos para usarse para centros de carga QO de la marca Square D y placas NQ

Integrado con conductores y conductores de puesta a tierra

Aplicaciones:

Edificios residenciales

Pequeños negocios

Protección eléctrica

Medidas de seguimiento

Soluciones de control

Sistemas de control de temperatura

Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS)

Cargar vehículos eléctricos

¿Cómo se instalan estos supresores de picos? Normalmente, el supresor de picos se instala cerca de un medidor eléctrico ya que protege el sistema residencial o institucional de picos de energía que ocurren debido a factores externos. Los supresores de picos protegen de manera eficaz los aparatos conectados a la línea de la red eléctrica. Estos no protegen completamente sus artefactos contra picos debido a cables defectuosos o mal funcionamiento. Si le parece complicado instalar el supresor, puede consultarlo con un técnico o un profesional experto en el tema. Preguntas frecuentes

¿Qué es un pico en el sistema eléctrico?

Es una subida corta y rápida en el voltaje del sistema eléctrico, el cual puede causar un pico en la corriente eléctrica.

¿Cuál es la diferencia entre los protectores contra descargas atomosféricas o pararrayos y los supresores de picos?

Los supresores de picos protegen los aparatos eléctricos de los picos eléctricos de la línea de red. Por el contrario, los pararrayos funcionan como un bloqueador de picos que se instala en el lado exterior del conductor para controlar la subida de voltaje.

¿En dónde se colocan los supresores de picos?

Los supresores de picos generalmente se fijan directamente en las tomas de corriente o cerca de los medidores eléctricos.

¿Los picos de tensión pueden dañar mis dispositivos y aparatos electrónicos?

Sí, los picos repentinos pueden aumentar el voltaje y dañar sus aparatos electrónicos o industriales.

¿Cuál es el mejor supresor de picos?

Las características y funciones de los supresores de picos dependen de su construcción, propósito y cumplimiento de acuerdo con los estándares requeridos. Se recomienda buscar ayuda profesional para elegir el mejor supresor de picos en función de sus necesidades.