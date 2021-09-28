Las restricciones en los horarios de venta y cierres de bares, restaurantes, centros nocturnos, hoteles afectaron a la industria. Productores de la industria de bebidas alcohólicas enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que solicitan un piso parejo en sus operaciones, ante las desventaja que tienen como pequeñas empresas frente a los grandes monopolios. Este documento fue firmado por Asociaciones de Importadores y Representantes de Alimentos y Bebidas (Airabac), de la Cervecera Mexicana (Acermex), la Nacional de Distribuidores de Vinos y Licores (Andivyl), el Consejo Mexicano Vitivinícola (CMV) y el Regulador de la Calidad del Mezcal, entre algunos otros. Mencionan que el mercado informal aumentó seis puntos porcentuales en el periodo de 2017 a 2020, esto debido a restricciones en los horarios de venta y cierres de bares, restaurantes, centros nocturnos, hoteles, entre otros. Dadas estas limitaciones en horarios, las ventas ilegales pasaron de un 36.4 a 42.5%, representando así una pérdida superior a 112 mil millones de pesos en la recaudación para el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cantidad equivalente al presupuesto solicitado para el Programa de Atención a la Pobreza en el Medio Rural en 2022, el cual oscila a los 113 mil 506 millones de pesos.

La propuesta

Lo que solicitan los empresarios es modernizar el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), que este se calcule por el contenido de alcohol y no por precio, permitiendo así fortalecer a los productores del campo y contribuir con la economía local. Además, con está nueva fórmula se evita la evasión fiscal y aumenta la recaudación promedios que se aproxima a más de 20 mil millones de pesos de manera anual; el colectivo Moderniza IEPS comentó que su propuesta es apoyada por la industria, así como por representantes tanto del PRI como del PAN y Morena, aunque con matrices diferentes.

Otros sectores que piden revisión

Además de la revisión a bebidas alcohólicas, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimento Condimentados (Canirac) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) solicitaron al mandatario una reducción temporal, de meses o años del impuesto sobre valor agregado (IVA) en sus establecimientos. El presidente de la Canirac, Germán González, durante su participación en la inauguración de la feria Abastur, mencionó que pide se vuelva a tener una deducibilidad temporal en la compra de alimentos de la Industria, pues está comprobado que en otros países ha fomentado el consumo y una actividad en las diversas industrias. Asimismo, mencionó que tiene esperanza de que en la discusión del Presupuesto 2022 y la Ley de Ingresos se incluyan estos puntos. El Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac, en conjunto con el CNET, afirmaron que esta legislatura sería una buena oportunidad para apoyos a la industria turística. De la misma manera mencionaron que siguen vigentes las peticiones hechas el año pasado, en las cuales solicitaron la prórroga en el pago de impuestos, contribuciones sociales y no elevar las tarifas eléctricas. Con información de Milenio y Telediario https://www.milenio.com/negocios/fisco-pierde-112-mil-mdp-venta-ilegal-licores https://mty.telediario.mx/nacional/mexico-fisco-pierde-112-mil-mdp-por-venta-ilegal-de-licores

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