Ante la entrada en vigor de la aplicación de IVA a plataformas digitales en México, los usuarios de internet ven esto como una traición a las promesas de campaña del actual mandatario. La promesa del actual presidente Andrés Manuel López Obrador fue no aumentar los impuestos al menos durante los primeros tres años de su gestión. Sin embargo, el gravamen a las plataformas digitales como Netflix, con el impuesto al valor agregado (IVA), a partir del próximo mes, se ha interpretado en la opinión pública como un nuevo impuesto. Con esto en mente, la agencia digital Smartup México, hizo un análisis de la conversación que los internautas tuvieron en redes sociales para determinar cómo fue recibida la medida. Ivan Palomera, cofundador de Smartup México, detalló para el portal Forbes los resultados de un análisis que hicieron para medir la percepción de los usuarios respecto a los impuestos digitales que entrarán en vigor el 1 de junio próximo para las plataformas digitales. Ante la interrogante sobre cómo ha sido recibido por los internautas mexicanos, Palomera explicó que detectaron que durante el 7 y el 8 de mayo se dio una importante conversación en redes sociales, en la que hubo entre 4 mil 500 y 6 mil publicaciones por día. Eldía 9 alcanzó niveles muy bajos. El análisis indica que cerca del 70% de los comentarios en redes fueron negativos, expresando el descontento con el mandatario López Obrador al cuestionar su promesa de campaña sobre no crear nuevos impuestos, así como quejas de quienes no quieren pagar más por un servicio. El 20% de los comentarios se presentó por contenidos periodísticos con denotación neutral y, finalmente, sólo el 10% de los comentarios fueron positivos. Argumentaron que era necesario el nuevo impuesto. El informe arrojó que el 79% de la conversación digital fue generada por personas del sexo masculino, incluidos los influencers del medio, y personajes públicos como el ex mandatario Felipe Calderón o Marko Cortés, el presidente del CEN del PAN. Estos últimos impulsaron su desacuerdo con el hashtag de #NoMásImpuestos. Las ciudades con mayor interacción fueron:

Nuevo León con 4 mil 421 publicaciones. Ciudad de México con 2 mil 984 publicaciones.

Entre los comentarios más destacados se encuentran críticas al presidente, descripción de las características del nuevo impuesto, así como el aumento en el precio en los paquetes de Netflix, según el cofundador de Smartup. Finalmente, también fueron temas de conversación importante, la mención de quienes no aumentarán el costo de sus servicios tras el nuevo impuesto, tales como DiDi, Uber y Amazon Prime Video. Palomera concluyó que “la medida no fue especialmente apreciada, porque muchos usuarios la relacionan con una falta a la palabra en campaña, sobre no imponer más contribuciones; un tema meramente político por el que las marcas deberán encontrar la forma de no afectar demasiado a sus clientes y consumidores, y crear nuevas estrategias de negocio donde todos logren un ganar – ganar” TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/en-que-casos-no-estas-obligado-a-repartir-la-ptu/ Con información de Forbes.

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