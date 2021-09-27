El Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana propuso colaborar con el SAT tras la cancelación de más de mil de sus agremiados. Esta semana el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la cancelación de 1,022 cuentas de Fedatarios Públicos que estaban inscritos en el Sistema de inscripción en el RFC a través del fedatario público por medios remotos. La cancelación se dio porque más del 80% de los fedatarios no entregaron aviso de renovación de vigencia ni cumplieron con otros requisitos. El Sistema cuenta con un total de 1,766 Fedatarios Públicos. De estos, 744 sí presentaron el aviso de renovación de vigencia a tiempo. De este último grupo, hay tres casos distintos:

403 presentaron el aviso, pero no cumplen con los requisitos, por lo que serán cancelados.

210 sí serán renovados.

131 están pendientes de entregar información adicional.

Por otro lado, 1,022 no presentaron el aviso; además, más de la mitad no presentó la documentación de las inscripciones que realizaron por lo que serán notificados y cancelados. Además de esto, de acuerdo con el SAT, hay una probabilidad mayor al 70.1% de que los inscritos por Fedatarios sean factureras o empresas fantasmas, comparados con los que se inscriben en las oficinas del SAT. Por lo anterior, una propuesta del Proyecto de Decreto de Miscelánea Fiscal 2022 plantea que para el próximo año los Fedatarios Públicos ya no puedan inscribir contribuyentes al RFC por medios electrónicos. Como señala Reforma, el objetivo del cambio es combatir la creación de factureras.

Ofrecen colaboración con el SAT

Ayer el Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana envió un oficio al SAT donde ofrecía una colaboración cercana con el fisco. El objetivo es supervisar a sus agremiados cuando se desempeñen en sus funciones de fedatarios públicos. Así, el Colegio funcionaría como un medio de control adicional para garantizar que los fedatarios cumplan con todos los requisitos legales en la inscripción de contribuyentes al RFC. Además, buscarían simplificar y fortalecer mecanismos de cumplimento en cuestiones tributarias. El Colegio también se defendió ante la propuesta de eliminar el esquema de inscripción por medios electrónicos. En este sentido, dijo que es un medio idóneo para que las empresas se inscriban al RFC desde su constitución. Hay que recordar a través de estos fedatarios una empresa se puede inscribir al RFC desde el día en el que se crea. Con información de Reforma https://www.reforma.com/ofrecen-fedatarios-colaborar-con-el-sat/ar2264596

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