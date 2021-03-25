Hay dos condiciones fundamentales que deben cumplirse al mismo tiempo.

Todo lo que hace, lo hace para los que considera el público objetivo de su proyecto.

Si se toman las opiniones de todas las personas externas al diseño, nunca se escuchará una opinión unánime.

Por lo tanto: Busque el equilibrio. Con los colores, puede evocar la emoción y el estado de ánimo que desee. Si su público objetivo es la juventud, céntrese en los colores vivos. Si son personas mayores, de preferencia a los colores pastel. Desarrolle un concepto visual. Considere qué información va a publicar. Por ejemplo, si se trata de productos junto con consejos útiles, puede diseñar plantillas para publicaciones sobre productos. No olvide que el ojo humano percibe mejor la regularidad que el caos. Esto permite a los usuarios ver la relación entre las imágenes en el feed. Planifique siempre sus publicaciones para el futuro. Esto le mostrará el aspecto que tendrá su feed. La planificación también le ahorrará cambios de estilo repentinos, incoherencias y le ayudará a publicar a tiempo. Para ello, puede utilizar plataformas inteligentes de planificación y automatización del marketing en redes sociales. Ahorran mucho tiempo de publicación, especialmente si tiene varias cuentas. Por ejemplo, existe Postoplan, un servicio para automatizar las publicaciones, planificarlas y promocionarlas. Le permite programar publicaciones en el feed y las historias de Instagram, trabajar con muchas otras redes sociales y messengers, y tiene dos editores de fotos geniales. Utilice un espacio de color unificado. Lo más fácil: un solo filtro para todas las fotos. Utilice patrones de diseño o collages si quiere destacar. Si tiene una tienda online, elija fotos de productos como contenido visual. Las fotografías de alta calidad pueden mostrar perfectamente sus productos y atraer la atención. Añadir texto a una foto es una opción difícil para muchas personas. ¿Debo firmar las fotos, o está fuera de lugar? Las fotos con texto en la cuenta son adecuadas: ayudan al usuario a navegar por sus publicaciones y añaden "aire" al contenido visual. Cuando preste atención al diseño de su perfil, no olvide lo que su público quiere ver. Usted y su diseñador conocen bien el producto y pueden "adivinar" de qué trata la foto a través de señales indirectas. Pero su cliente no podrá hacerlo. No olvide transmitir visualmente su marca, sus servicios y productos, pero no el efímero "ambiente".