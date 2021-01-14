Un tribunal federal encontró irregularidades cometidas por el SAT contra la lideresa sindical durante sexenio de Peña Nieto, mismas que no le permitieron a Gordillo ejercer su derecho a la defensa. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) perdió un segundo juicio, en lo que va de este año, contra Elba Esther Gordillo, ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TJFA) le anuló un crédito fiscal de 16.1 millones de pesos, aunque dejó abierta la posibilidad de que la autoridad fiscal reabra el procedimiento en su contra en el futuro. El fallo del TJFA obedece a que encontró irregularidades en la actuación del SAT contra la lideresa sindical, cometidas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, mientras estuvo privada de la libertad por cargos de los que fue absuelta en 2018. Con 7 votos a favor y 4 en contra, los magistrados determinaron que Gordillo no pudo aportar pruebas para desvirtuar un oficio del SAT que fue enviado en octubre de 2015 porque en ese momento estaba privada de su libertad y el SNTE se negó a entregarle los documentos necesarios para su defensa. “Si bien es cierto que el SNTE no tiene que llevar contabilidad, y que negó ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) que tuviera en su poder documentación contable y fiscal, también lo es que la actora (Gordillo) probó que la documentación contable para su defensa sí estaba en poder del sindicato”, argumentó la Magistrada Nora Urby Genel. En otras palabras, Gordillo no pudo ejercer su derecho a la defensa. Si bien el SAT todavía tiene la alternativa de fincarle un crédito a Gordillo, ésta puede impugnar la sentencia del TFJA mediante un amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito. La semana pasada informamos que Gordillo le ganó un juicio al SAT. En esa ocasión, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TJFA) anuló una sentencia contra la maestra, emitida el 4 de septiembre de 2019. Así, la ex funcionaria se salvó de pagar 9.4 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta (ISR), más las actualizaciones, multas y recargos, correspondientes al ejercicio fiscal 2012. El SAT fincó el crédito fiscal cuando detectó pagos millonarios de Elba Esther en Estados Unidos, aunque su declaración anual solamente registraba ingresos netos por 350 mil pesos. Como explica Reforma, el problema es que el SAT no aplicó correctamente los procedimientos. Para determinar el crédito fiscal, el SAT debió haber investigado una discrepancia fiscal; sin embargo, no lo hizo así y se dio por hecho que los ingresos no declarados eran acumulables para fines de pago del ISR. El TFJA determinó que el SAT puede reponer el procedimiento de fiscalización, si así lo desea y si cuenta con la información necesaria. Cabe mencionar que, el año pasado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa también anuló una resolución del SAT respecto a un crédito fiscal de Gordillo, debido al ejercicio de facultades discrecionales y vicios de forma, por los cuales no se le dio la garantía de poder defenderse.

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