Durante más de dos décadas, Waluigi ha existido en un extraño limbo de Nintendo. Es instantáneamente reconocible: la figura alta y delgada con su overol morado, luciendo esa “L” invertida y retorci...

Durante más de dos décadas, Waluigi ha existido en un extraño limbo de Nintendo. Es instantáneamente reconocible: la figura alta y delgada con su overol morado, luciendo esa “L” invertida y retorciendo su bigote con un aire caricaturesco. Y, sin embargo, de alguna manera, nunca ha protagonizado su propio juego. Es caótico, teatral y eternamente digno de memes. Pero mientras los fans han hecho campaña durante años por un “Super Waluigi World” o un spin-off de “La desventura de Waluigi”, Nintendo parece curiosamente reacio a darle el protagonismo a su más travieso inadaptado. ¿Por qué?

El compañero del compañero

Cuando Waluigi debutó en Mario Tennis para Nintendo 64 en el año 2000, no estaba destinado a ser un personaje principal, sino simplemente el compañero de dobles de Wario. Toda su existencia nació de la necesidad. Mario tenía a Luigi, Wario necesitaba a alguien y, así, nació la amenaza morada. Pero con el tiempo ocurrió algo extraño: Waluigi desarrolló una especie de culto de seguidores. Sus poses dramáticas, su voz exagerada y su costumbre de celebrar el fracaso lo convirtieron en una especie de antihéroe para los jugadores cansados del Mario perfeccionista. Y pese al cariño del público, Nintendo nunca dio el paso hacia un título en solitario. Los jugadores aún pueden disfrutar de sus juegos de fiesta y deportes favoritos usando una tarjeta Nintendo eShop, pero encontrarán a Waluigi atrapado al margen: animando, provocando y nunca liderando.

¿Por qué Waluigi merece el protagonismo?

Seamos honestos: Nintendo prospera gracias a diseños impulsados por la personalidad, y pocos personajes son tan distintivos como Waluigi. No es solo “Luigi pero morado”; es teatral, astuto y tremendamente expresivo. Eso es oro puro para contar historias.

He aquí por qué un juego de Waluigi funcionaría:

Potencial cómico no aprovechado: Una aventura de Waluigi podría inclinarse hacia la sátira, una parodia del interminable heroísmo de Mario.

Una aventura de Waluigi podría inclinarse hacia la sátira, una parodia del interminable heroísmo de Mario. Variedad de jugabilidad: Su naturaleza acrobática y de embaucador podría traducirse en acertijos de sigilo, travesuras basadas en la física o incluso plataformas caóticas.

Su naturaleza acrobática y de embaucador podría traducirse en acertijos de sigilo, travesuras basadas en la física o incluso plataformas caóticas. Posibilidades estéticas: Imagina un Reino Champiñón retorcido, inspirado en un carnaval, con visuales exagerados y melodías jazzy de tono villanesco.

Imagina un Reino Champiñón retorcido, inspirado en un carnaval, con visuales exagerados y melodías jazzy de tono villanesco. Base de fans incorporada: Los memes, el arte de los fans, las peticiones... Waluigi ya cuenta con una enorme audiencia que lo apoya.

Nintendo ya ha experimentado antes con ideas más arriesgadas, desde la rareza existencial de Luigi’s Mansion hasta la creatividad de Super Mario Maker. Entonces, ¿por qué no Waluigi?

La verdadera razón por la que no ha sucedido

La reticencia de Nintendo puede ser más estratégica que personal. Waluigi fue creado por Camelot (los desarrolladores detrás de Mario Tennis y Mario Golf), no por el equipo interno de Nintendo. Eso significa que es algo así como un “personaje invitado”: querido, sí, pero no nacido del ADN creativo central de la compañía. Además, la alineación de personajes de Nintendo ya tiene identidades claras:

Mario es el héroe.

Luigi es el desvalido.

Wario es el empresario codicioso.

Entonces, ¿dónde deja eso a Waluigi? En algún punto entre el caos y la comedia, y eso es difícil de comercializar dentro del tono heroico y familiar que Nintendo prefiere. Aun así, esa energía caótica podría funcionar en las manos adecuadas. Imagina una metanarrativa en la que Waluigi intenta “crear su propio juego” robando ideas de otras franquicias. Podría ser parte juego de plataformas, parte parodia absurda, parte sátira que rompe la cuarta pared: una rara obra maestra esperando hacerse realidad.

El villano del pueblo

El estatus de culto de Waluigi no es solo nostalgia, es una forma de rebelión. Representa a los jugadores que no ganan cada carrera, que presionan “reintentar” cinco veces, que se ríen del fracaso en lugar de temerle. Es el villano de la gente común: dramático, desafortunado y orgulloso de serlo. Nintendo podría aprovechar fácilmente ese encanto del desvalido para crear algo fresco: un juego que celebre la imperfección en un mundo obsesionado con el éxito. Puede que Waluigi nunca salve a la princesa, pero sin duda podría robarse el espectáculo.

Una oportunidad perdida (por ahora)

A estas alturas, la falta de un juego en solitario de Waluigi se siente menos como una decisión de diseño y más como una broma recurrente. Pero toda broma tiene un final, y quizá la suya solo esté esperando el momento adecuado. Los fans no se han rendido, y la obsesión de internet por convertir a Waluigi en una leyenda tampoco. Así que, si Nintendo alguna vez decide dar el paso, puedes apostar que los fans estarán listos, con tarjetas Nintendo eShop en mano, para finalmente darle a este bromista púrpura su momento bajo el sol. Mientras tanto, aún puedes celebrar el encanto caótico de Waluigi explorando sus muchas apariciones en Mario Kart, Super Smash Bros. y Mario Party. Puede que no sean aventuras en solitario, pero siguen siendo gloriosamente, sin disculpas, él mismo. Porque, seamos sinceros, los videojuegos serían un poco menos divertidos sin la risa maniaca de Waluigi resonando de fondo. Y si alguna vez quieres revivir sus mejores momentos o apoyar tus títulos favoritos de Nintendo, puedes encontrarlos fácilmente en mercados digitales como Eneba.