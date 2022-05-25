El SAT rechazó los saldos a favor de algunos contribuyentes, por lo que tendrán que presentar una solicitud manual de devolución Algunas personas físicas están siendo notificadas por el Servicio de...

El SAT rechazó los saldos a favor de algunos contribuyentes, por lo que tendrán que presentar una solicitud manual de devolución Algunas personas físicas están siendo notificadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) del rechazo parcial o total del saldo a favor presentado en su declaración anual. Esto a pesar de contar con declaraciones prellenadas. Lo anterior lo informó recientemente el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), de acuerdo con Milenio.

Dificultades para recuperar saldos a favor

El ICPNL dijo que un problema que esto ocasiona es que, para solicitar nuevamente la devolución manual, lo tendrán que hacer ahora utilizando la firma electrónica (e.firma). Por eso, muchos contribuyentes tendrán que sortear el reto de ir en búsqueda de una cita para obtener o renovar la e.firma.

Inconsistencias detectadas por el SAT

La nota indica que entre los motivos o inconsistencias detectadas por el SAT, se encuentran los siguientes:

Que el retenedor no efectuó el pago de las retenciones.

Se detectaron inconsistencias en las deducciones e ingresos acumulables.

Recomendaciones del ICPNL

En este contexto, el ICPNL expuso las siguientes recomendaciones:

A través del apartado “Consulta tu devolución” en el portal del SAT, el contribuyente puede revisar las inconsistencias detectadas por la autoridad.

Si el contribuyente no reconoce a alguno de los retenedores precargados en la declaración, deberá eliminarse dicho registro.

En caso de existir diferencias entre los datos proporcionados por la autoridad y los contribuyentes, deberá presentarse una declaración complementaria corrigiendo las inconsistencias detectadas.

En caso de ser necesario, se tendrá que actualizar la clave bancaria estandarizada (CLABE), verificando que esté a nombre del contribuyente y que siga activa. Será necesario adjuntar la carátula del estado de cuenta bancaria y que no exceda de dos meses de antigüedad.

Se sugiere adjuntar la documentación y archivos que se consideren necesarios, para aclarar las inconsistencias detectadas, mismos que deberán estar comprimidos en formato zip y máximo 4MB por archivo.

Solicitud de devolución manual

De acuerdo con la nota de Milenio, los especialistas indicaron que en caso de rechazó, se tendrá que presentar una solicitud de devolución manual a través del formato electrónico de devoluciones (FED). Esto se debe a que ya no aplicaría la facilidad administrativa del sistema automático de devoluciones. Y dicho trámite tendrá que enviarse utilizando la e.firma. Además, señalaron que si se emprenden estas acciones y la devolución es negada por la autoridad, el contribuyente podrá interponer un recurso de revocación, y si el resolutivo continúa siendo no favorable al contribuyente, entonces se podrá escalar e ir a un juicio de nulidad.