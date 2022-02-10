Un tribunal determinó que es ilegal la multa impuesta por haber presentado la declaración fuera de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales.

Un tribunal determinó que es ilegal la multa impuesta por haber presentado la declaración fuera de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales.

El Código Fiscal de la Federación (CFF) dispone que son infracciones relacionadas con la obligación de pago de contribuciones, de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias y del ingreso de información a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT), las siguientes conductas:

No presentar las declaraciones, solicitudes, avisos o constancias que exijan las disposiciones fiscales. No presentarlas a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Presentar las obligaciones referidas, a requerimiento de las autoridades fiscales. No cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar alguno de los documentos o medios electrónicos. Cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar alguno de dichos documentos o medios electrónicos, fuera de los plazos señalados en los mismos.

Se declaró ilegal la determinación de la autoridad fiscal

En virtud de lo anterior, un tribunal resolvió que fue ilegal la determinación de la autoridad de considerar que la conducta consistente en “haber presentado la declaración fuera de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales” actualiza la infracción prevista en el artículo 81, fracción I, del CFF. Esto se debe a que las conductas referidas con los incisos 1) y 2), se actualizan únicamente cuando no se presentan las declaraciones. Además, señaló que la conducta indicada en el inciso 3), se materializa cuando las declaraciones se presentan a requerimiento de la autoridad. Mientras que los supuestos indicados en los incisos 4) y 5), se presentan cuando no se cumplen los requerimientos de la autoridad, o su cumplimiento se hace fuera del plazo otorgado en el requerimiento.

Multa por haber presentado la declaración fuera de los plazos señalados

Por eso, el órgano jurisdiccional determinó que la conducta motivada en la multa impuesta, consistente en haber presentado la declaración fuera de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, no se ubica en ninguno de los supuestos de infracción dispuestos en el artículo citado. Esto lo determinó la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) al resolver un juicio contencioso administrativo. Y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) retomó este criterio jurisdiccional y lo publicó en su portal de internet. Puedes revisar el criterio jurisdiccional que publicó la Prodecon aquí / Año: 2022 / Con este criterio de búsqueda: Multa / Clave: 6/2022 / Publicación: 27 de enero de 2022.

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