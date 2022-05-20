Debido a esta crisis, los contribuyentes no han podido cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, por lo que el IMCP sugirió al SAT tomar algunas medidas. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) aseveró que continúa la crisis de citas para realizar trámites presenciales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y obtener una cita puede tardar hasta seis meses. En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Síndicos del IMCP, Luis Carlos Verver, dijo que el trámite para sacar o renovar la firma electrónica es el más solicitado por los contribuyentes. Explicó que esto se debe a que la e.firma o firma electrónica es obligatoria para otros trámites no fiscales como por ejemplo sacar la cédula profesional o para los socios de una empresa. También la inscripción de personas físicas y morales y el aviso de sucesión en caso de fallecimiento son trámites que tienen una sobre demanda. Asimismo, dijo que, debido a esta crisis, los contribuyentes no han podido cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales y otros compromisos. Por ello, el instituto propuso extender a dos años el periodo de renovación de la e-.firma a través del aplicativo SAT ID. Como reportamos en este medio, en marzo el IMCP pidió a la autoridad fiscal que acelerara del otorgamiento de citas para que los contribuyentes puedan contar con los requisitos necesarios para cumplir con sus declaraciones anuales, sin embargo, la escasez de citas continúa. Por ello el IMCP recomendó al SAT incrementar el número de agentes y servicios de las oficinas virtuales denominadas Centro de Atención Remota de Servicios al Contribuyente (CAREC), así como ampliar el horario de atención a contribuyentes. De acuerdo con El Universal, otra sugerencia que propuso el IMCP es que se permita al contribuyente continuar con trámites que no haya concluido dentro de los tres días siguientes hábiles siguientes sin sacar otra cita nueva. Además, solicitó que se incremente el número de agentes y servicios de las oficinas virtuales del SAT y permitir la presentación en papel de ciertos trámites, reporta el diario. El mes pasado, Laura Grajeda Trejo, presidenta del Instituto, señaló que la falta de citas disponibles en el SAT también está generando pérdidas económicas en las empresas y riesgos en su operación. “Sólo por citar algunos ejemplos, la e.firma es necesaria para diversos trámites como: emitir facturación, cambios de razón social, actualización de datos, cambios en el representante legal, trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), avisos aduanales, permisos de importación, entre otros”, resaltó en conferencia de prensa.