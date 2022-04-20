Estos dos últimos años han cambiado completamente el mundo: hoy, la digitalización ya no es una tendencia, sino una realidad en la que vivimos. La pandemia nos ha enseñado que es posible dirigir a equipos enteros en línea, celebrar grandes conferencias e incluso celebrar cumpleaños. Con el debilitamiento de los cierres, muchos negocios offline no pudieron recuperarse, mientras que los que pudieron reconstruir sus operaciones en una plataforma online no sólo han sobrevivido, sino que están prosperando. Una de las áreas más destacadas de la economía digital han sido las criptomonedas — el dinero digital que está fuera del alcance de la imprenta de los bancos centrales y de la manipulación externa. Está claro que en los últimos dos años, cuando los estados rescataban una economía en colapso con políticas de QE (flexibilización cuantitativa), la confianza en la moneda fiduciaria ha erosionado significativamente, y esta tendencia continúa profundizándose En medio del frenesí de las medidas de estímulo, las criptomonedas, antes consideradas un instrumento exótico, se han convertido de repente en un refugio seguro para la conservación del capital. Durante el 2021, la capitalización de las criptomonedas se triplicó, la edad media de los inversores aumentó de 20-35 a 30-49 años, y el gran interés de los inversores de capital de riesgo fue una señal de que el mercado de las criptomonedas finalmente se ha legitimado. Otra señal de que las criptomonedas están cerca de la adopción masiva fue el reconocimiento y la entrada de gigantes como Visa, MasterCard y PayPal, que una tras otra anunciaron su adopción de la criptomoneda y sus intenciones de establecerse en el joven sector financiero. ¿Por qué es tan importante la adopción masiva de criptomonedas? Hasta ahora, las criptomonedas han sido en gran medida un instrumento de especulación, por lo que históricamente, aunque el bitcoin fue concebido originalmente por Satoshi Nakamoto como una herramienta de pago universal, independiente del sistema bancario y propiedad de todos los participantes en la red. Sin embargo, una serie de limitaciones técnicas de la primera criptomoneda impidieron que se convirtiera en el nuevo dinero del pueblo. La blockchain de Bitcoin es demasiado lenta, las transacciones en ella son caras y, por lo tanto, el maitre no es en absoluto adecuado para este rol. Al mismo tiempo, la aplicabilidad en la vida real es una de las cualidades más importantes que hacen ganar dinero. Había muchos candidatos para desempeñar el rol de una criptomoneda universal, que pudiera utilizarse para pagar una taza de café, pero hasta ahora ninguna moneda ha conseguido extenderse tanto como para ser aceptada en todas partes, como el fiat. En diciembre de 2021, nació una moneda que promete llevar a la criptodivisa a mass adoption con la que los entusiastas de la blockchain han soñado durante tantos años. Esta moneda se llama PLCU. A continuación se explica cómo se ha llegado a que, menos de seis meses después de su lanzamiento, el PLCU ya valga más que el bitcoin, y por qué está marcando definitivamente el comienzo de una nueva era en la historia de las criptomonedas. PLC Ultima: un nuevo mercado en el campo de las criptomonedas Para empezar, un PLCU es un coin, no un token. Las transacciones de PLCU son a prueba de fraude y no son reembolsables, las comisiones son extremadamente bajas independientemente de la distancia y el importe. La cualidad más importante de una criptomoneda es la descentralización, y en el caso de PLCU se respeta plenamente: la moneda no tiene un centro desde el que se gestione, y se coordina a través de incentivos positivos, mediante los cuales la comunidad contribuye al crecimiento de todo el proyecto. El objetivo de PLC Ultima no es copiar ninguna de las criptomonedas existentes con nuevas características, sino presentar al mundo un producto completamente nuevo que creará un nuevo mercado por sí mismo. En este mercado, el PLCU se convertirá en lo que la criptomoneda pretendía ser en un principio: una herramienta universal que abrirá ilimitadas oportunidades de negocio y de pago personal para los participantes del ecosistema. La clave de este nuevo mercado es la creación de una comunidad que se está expandiendo exponencialmente gracias a las ventajas que ofrece el ecosistema de productos de PLC Ultima. En la actualidad, la comunidad de PLCU cuenta con más de un millón de usuarios de 120 países. El objetivo fijado por el equipo de PLC Ultima es extremadamente ambicioso: convertirse en una criptomoneda de uso masivo con la mayor audiencia de usuarios del mundo. ¿Por qué el PLCU es ideal para el uso masivo? El PLCU se posiciona principalmente como un medio de pago cotidiano. Sí, puede utilizarse como instrumento de ahorro y conservación del capital, como cualquier otro dinero. Pero es la primera vez que la criptomoneda se utilizará como medio de pago cotidiano. ¿Qué hace que esto sea posible? Por supuesto, a expensas de una infraestructura bien construida. El PLCU está diseñado desde el principio para facilitar la creación de una economía real. Será especialmente importante para las personas que, por una u otra razón, están aisladas de los servicios bancarios para entrar en una economía de este tipo. Estas personas siguen constituyendo un gran porcentaje de la población mundial, y necesitan más que nadie herramientas accesibles que les permitan hacer negocios, estudiar y ganar dinero, incluso en el extranjero. Gracias a la rápida velocidad de las transacciones y a su fácil escalabilidad, las transacciones de PLCU se implantan fácilmente en las empresas. Además, el propio ecosistema de PLC Ultima incluye el marketplace internacional PlatinDeal, una plataforma en la que cada participante puede presentar sus bienes y servicios a un público de todo el mundo, no limitado a su propio país. El mercado de PLCU es potencialmente un mercado global, donde el número de compradores y vendedores es ilimitado. La criptotarjeta PLC CARD — un instrumento de pago universal El PLCU ya está trabajando con sus socios para crear su propio mecanismo de pagos, como tarjetas de débito, terminales de pago, plataformas comerciales etc. Con una tarjeta de pago de débito, pagar las compras cotidianas con criptomoneda es tan fácil y habitual como usar dinero fiduciario La tarjeta de débito PLC es uno de los productos clave del ecosistema de PLC Ultima. Es una tarjeta de débito que permite pagar con criptomonedas prácticamente en cualquier parte del mundo. La tarjeta es compatible con siete de las principales criptomonedas: Litecoin, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, USDT, EOS, BAT y PLC Ultima. Hay cinco monedas disponibles en la cuenta: euro, dólar, libra, yuan chino y yen japonés. Los titulares de coins PLCU pueden pagar con una tarjeta de débito criptográfica. La tarjeta de débito PLC puede utilizarse para compras en línea y para transferencias a otros titulares. La tarjeta es la herramienta más conocida por las masas. La introducción de una tarjeta de criptomonedas verdaderamente conveniente con comisiones bajas es un paso significativo hacia la introducción masiva de criptomonedas en la vida cotidiana. Minting en lugar de mining PLC Ultima pretende contribuir en la medida de lo posible al bienestar de las personas en todo el mundo. El equipo informático de PLC Ultima ha desarrollado la tecnología para minar monedas con el fin de aumentar el bienestar de la humanidad. Este programa hace posible que cualquier persona pueda minar monedas PLCU por su cuenta. El minting es una alternativa del mining obsoleto, una forma de extraer criptomonedas que consume mucha energía y que se utiliza en el bitcoin en particular. El Minting de PLC Ultima es una solución única para distribuir recompensas a los usuarios. Un usuario puede comprar un certificado digital de Ultima Minter y congelar una cierta cantidad de coins PLCU durante un cierto período de tiempo para recibir nuevos coins PLCU durante ese tiempo. El contrato inteligente que se firma entre PLC Ultima y el usuario asegura que, si se cumplen todas las condiciones, los coins se depositarán en el monedero del usuario. Este contrato se almacena permanentemente en la blockchain y puede verse en línea en cualquier momento. El sistema cuenta con su propio monedero Ultima Wallet y la aplicación para smartphons Ultima Farm, donde se realiza el proceso de minting. Se trata de una forma fundamentalmente nueva, simplificada y energéticamente eficiente de extraer criptomonedas, disponible para absolutamente cualquier persona. ¿Por qué está creciendo el precio del PLCU? EL PLCU es único en una serie de sus principales propiedades, pero uno de los factores más importantes en el crecimiento del valor del coin es una estrategia bien pensada para su desarrollo. El PLCU se añade progresivamente a los listados de bolsas, de los cuales cada sitio sucesivo es más grande que los anteriores, más alto en el Coinmarketcap, con una comunidad más grande, mayor capitalización y alcance. Así, la popularidad del PLCU crece constantemente, ganando cada vez más usuarios. Las cifras de crecimiento del proyecto hablan por sí solas: el precio inicial con el que PLCU salió a bolsa fue de 0,1$. En medio año, el precio de la moneda se disparó hasta los 100.000$, y en su punto álgido era de 116.000$. Actualmente, el precio del PLCU supera al del bitcoin en un factor de dos o más. ¿Qué ha contribuido a una demanda tan elevada de la moneda?

El minting de nuevas monedas disminuye cada mes debido a la menor velocidad de extracción y a las granjas más pequeñas, por lo que tiene mucho sentido ser uno de los primeros en adoptarlas.

Alrededor del 30% de las monedas se encuentran en los monederos de los usuarios y no participan en el farming. Esto crea el colchón de seguridad que cualquier criptomoneda busca. Este colchón evita que el valor del activo caiga demasiado rápido y bruscamente debido a las ventas por pánico.

Más del 50% de las monedas se congelan permanentemente durante un año. Un año es el periodo durante el cual las monedas se congelan para el minting. A modo de comparación, Ethereum tiene una duración de tres años.

El número de usuarios de la moneda crece constantemente debido al atractivo de todo el ecosistema de PLC Ultima.

Alta liquidez de la moneda: PLCU se negocia en muchas bolsas populares y se puede vender al mejor precio del mercado en cualquier momento.

Amplia aplicación de la moneda: trading, farming, autoprograma, programa inmobiliario, tarjeta de débito.

Quema del 1% de la transacción: A través de este mecanismo, el número total de monedas en el ecosistema se reduce, asegurando un aumento constante del tipo de cambio.

La empresa quema el 100% de sus monedas y no compite con los usuarios por la liquidez.

Oferta limitada: se emitirá un total de 11.000.000 PLCU, lo que convierte a la moneda en un raro activo similar al oro.

Ya hoy, menos de seis meses después del lanzamiento, más de un millón de personas de 120 países de todo el mundo poseen y utilizan monedas PLCU. El ecosistema de PLC Ultima incluye más de una docena de productos, entre ellos la plataforma de crowdfunding Platin Hero y el marketplace PlatinDeal y la plataforma de anuncios privados PlatinSale. Ya hay quienes están viajando con PLCU, comprando productos de uso cotidiano y adquiriendo coches y apartamentos con el PLCU CAR PROGRAM y el PLCU REAL ESTATE PROGRAM con ahorros de hasta un 50%. Hoy en día todavía tienes la oportunidad de unirte a este proyecto único en una fase temprana, igual como si hubieras empezado a minar bitcoin en tu ordenador hace 10 años.