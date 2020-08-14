Ya se puede tramitar tu crédito Infonavit para comprar vivienda nueva o usada con algún familiar. Unámos créditos Infonavit es un programa del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trab...

Ya se puede tramitar tu crédito Infonavit para comprar vivienda nueva o usada con algún familiar. Unámos créditos Infonavit es un programa del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que facilita el trámite de un crédito para comprar vivienda nueva o usada con algún familiar, ya sean padres, hijos o hermanos. También se puede hacer con con un corresidente, ya sea un amigo o con tu pareja, aunque no estén casados.

Requisitos para unir dos créditos Infonavit

Es importante mencionar que en este programa solamente podrán participar dos personas por crédito; es decir, solo se podrán unir dos créditos Infonavit. Así, con esta alternativa de financiamiento, los participantes podrán elegir una vivienda de mayor valor. Es importante tomar en cuenta que ambos interesados deben tener, en lo individual, una relación laboral vigente y contar con la puntuación mínima para pedir un crédito. También deben cerciorarse de cuánto es el monto que cada uno tiene disponible. Si cumplen con los requisitos, sólo tienen que acercarse a algún centro de servicio Infonavit o comunicarse a Infonatel a los teléfonos:

55 9171 5050, desde la Ciudad de México

800 008 3900, desde cualquier parte del país

No serás el único dueño

Si adquieres una vivienda con este programa es importante recordar que obtendrás tu vivienda en copropiedad; esto quiere decir que la persona que elijas para ejercer el crédito y tú adquirirán derecho de propiedad sobre la vivienda que compren bajo este esquema. Para que no queden dudas sobre este punto, te damos la definición que el propio Infonavit da sobre la copropiedad: La copropiedad es el derecho de propiedad sobre el inmueble, dividido en partes proporcionales conforme al número de acreditados que participen en el otorgamiento del crédito. Los dos serán dueños del inmueble en la parte proporcional de participación de su crédito y reciben el nombre de copropietarios. En este sentido, es recomendable que tanto tú como la persona con la cual decidas tomar esta decisión, analicen lo siguiente:

Deben cubrir los gastos de conservación de la vivienda que adquirieron en conjunto, también son responsables de dividir los pagos de predio, agua y demás servicios que requieran para el buen funcionamiento.

que requieran para el buen funcionamiento. Si requieres hacer alguna mejora a la vivienda, deberás contar con el consentimiento de tu copropietario , recuerda que ambos son dueños de una parte proporcional.

, recuerda que ambos son dueños de una parte proporcional. Antes de comprar una vivienda pregunta a tu asesor qué es la copropiedad, cuáles son los derechos y obligaciones que adquieres al comprar bajo esta figura.

Si tienes dudas puedes pedirle al notario de tu elección que te explique cómo funciona la copropiedad.

Si quieres saber más sobre este programa, acude a tu Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano o comunícate a Infonatel.

Con información del Infonavit

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