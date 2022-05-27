El plazo para que las personas físicas del RESICO puedan emitir CDFIs a través de "Mis Cuentas" se extenderá al 31 de diciembre de 2022 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente informó que ampliará el plazo para que las personas físicas del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), puedan expedir sus facturas electrónicas a través de las aplicaciones “Factura fácil” y “Mi nómina”, de “Mis cuentas”. Dichas aplicaciones se encuentran alojadas en el portal del SAT. Lo anterior se debe a que a través de la segunda versión anticipada de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022, la autoridad fiscal modificó el artículo transitorio Décimo Sexto. Dicho artículo se refiere a la posibilidad que tienen las personas físicas del RESICO, de emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) a través de la aplicación denominada “Mis Cuentas”. Con la modificación, el plazo mencionado se extenderá del 30 de junio al 31 de diciembre de 2022. Así que las personas físicas del RESICO podrán hacer uso de la facilidad de sellar el CFDI sin la necesidad de contar con el certificado de e.firma o de un Certificado de Sello Digital (CSD) hasta esa fecha.

Con información de Fiscalia.