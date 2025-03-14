El impuesto a la herencia en México genera debate. Morena rechaza la propuesta, pero ¿es realmente doble tributación o una medida de equidad fiscal? Conoce los argumentos aquí La propuesta de estab...

El impuesto a la herencia en México genera debate. Morena rechaza la propuesta, pero ¿es realmente doble tributación o una medida de equidad fiscal? Conoce los argumentos aquí La propuesta de establecer un impuesto progresivo sobre las herencias en México ha generado un amplio debate en los últimos días. Sin embargo, la bancada de Morena en el Congreso federal, encabezada por Ricardo Monreal, ha descartado su viabilidad, asegurando que no existe una propuesta formal ni interés por parte del Gobierno federal en impulsarla.

La propuesta y sus implicaciones

El diputado local Víctor Varela propuso aplicar tasas progresivas de entre 10% y 30% sobre herencias y donaciones que superen ciertos umbrales, con el objetivo de reducir la desigualdad económica y fortalecer la equidad fiscal. No obstante, esta iniciativa ha sido ampliamente criticada por diversos sectores, incluyendo empresarios y ciudadanos, quienes consideran que afectaría patrimonios ya gravados previamente.

El impuesto a la herencia en el mundo

El impuesto sobre herencias no es una novedad. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia aplican este gravamen con distintas estructuras y tasas. Históricamente, civilizaciones como la romana ya imponían tributos sobre la transmisión de bienes tras la muerte de una persona.

¿Doble tributación o equidad fiscal?

Uno de los principales cuestionamientos sobre este impuesto es si constituye una doble tributación, dado que los bienes heredados ya fueron gravados anteriormente. Sin embargo, algunos expertos argumentan que este impuesto se aplica a la adquisición de patrimonio por parte del heredero, considerándose un hecho generador de impuesto distinto.

Sigue el debate

Aunque en México la propuesta de Víctor Varela fue rechazada por Morena, el debate sobre la implementación de un impuesto a la herencia sigue abierto. Mientras algunos lo ven como una medida justa para reducir la concentración de riqueza, otros lo consideran una carga fiscal excesiva. Por el momento, no hay indicios de que el Gobierno federal tenga intenciones de adoptar esta reforma, pero el tema podría resurgir en futuras discusiones fiscales.