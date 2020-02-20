En su columna de esta semana, Héctor García, del Colegio de Contadores Públicos de México, explica qué es un préstamo mercantil y cómo se diferencia de los civiles. Un préstamo mercantil es un contrato traslativo de dominio por el cual el prestador entrega al prestatario bienes fungibles, con obligación de este último de restituir otro tanto de la misma especie y calidad. El Código Civil Federal lo regula bajo la denominación de mutuo. El préstamo se contrae bajo la condición de que****las cosas prestadas se destinen a actos de comercio y no para necesidades ajenas de este, y presume que los préstamos realizados entre comerciantes se hacen en tal concepto y con dicha expresión. La ley reconoce tanto el préstamo regular como el préstamo irregular: el Código de Comercio denomina a ambos como préstamo, en tanto que el Código Civil Federal, los distingue como comodato y mutuo, respectivamente; se regula solo en el Código Civil Federal bajo la denominación de comodato. La diferencia sustancial entre los préstamos regular e irregular consiste en que el primero tiene por objeto bienes no fungibles de los que solo puede hacer uso el prestatario, con obligación de restituir esos mismos bienes; en el segundo, los bienes son fungibles y el prestatario adquiere el derecho de disponer de los mismos, ya sea consumiéndolos, transformándolos, vendiéndolos, etc. Con la obligación de restituir otros tantos de la misma especie, cantidad y calidad. El propósito o la causa del contrato estriba en que el prestatario tenga la disposición de las cosas prestadas y, como consecuencia, que no devuelva las mismas sino otras tantas de la misma especie y calidad dentro del plazo fijado o dentro de los 30 días siguientes a la interpelación judicial o extrajudicial. La obligación de las partes es entregar los bienes fungibles, objeto del préstamo, dinero, títulos o mercancías. En materia fiscal, un punto importante a considerar es que, bajo ciertas condiciones específicas, la deducción de intereses durante un ejercicio a partir del año 2020 estará limitada, permitiendo que la parte no deducida en el ejercicio se deduzca en ejercicios posteriores durante un máximo de 10 años. Consideré oportuno hacer un cuadro comparativo con las diferencias de los préstamos mercantiles y civiles.

Préstamo mercantil: Préstamo civil a. Tienen fin de especulación comercial. a. No busca la especulación mercantil. b. Son dinámicos b. Son estáticos c. Se realizan de manera masiva c. Se realizan de manera esporádica d. Generalmente se celebran entre comerciantes d. Generalmente se celebran entre particulares e. Se rigen por el Código de Comercio y diversas leyes especiales mercantiles e. Se rigen por el Código Civil f. Se presumen onerosos f. Se presumen gratuitos g. No requieren formalidades g. Por regla general, están sujetos a más formalidades para su validez h. No podrán rescindirse por lesión h. Pueden rescindirse por lesión i. Tienen carácter profesional i. No tienen carácter profesional j. Se exige su cumplimiento con mayor rigor y no admiten plazos de gracia j. Admiten plazos de gracia y facilidades para el pago K. La vía procesal es el juicio mercantil K. La vía procesal es el juicio civil

Con lo anteriormente expuesto, considere los pros y contras de la figura jurídica del préstamo mercantil a utilizar en las empresas y en su caso como personas físicas.

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