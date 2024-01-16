El documento de la autoridad tributaria se centra, entre otras cosas, en el fortalecimiento de la fiscalización tributaria junto con la defensa del interés fiscal El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el documento denominado Plan Estratégico del 2024, en donde detalla los objetivos estratégicos que buscan alcanzar, los cuales comprenden el aumento de la eficiencia recaudatoria, la lucha contra la corrupción y la mejora en la atención brindada a los contribuyentes. El enfoque principal para lograr estos objetivos se centra en la utilización de herramientas tecnológicas, la promoción de valores institucionales y el fortalecimiento de la fiscalización tributaria junto con la defensa del interés fiscal. Según lo establecido en el documento, el SAT dirigirá sus esfuerzos hacia los siguientes procesos: • Aumento de la eficiencia recaudatoria: 1.⁠ ⁠Incentivar el cumplimiento voluntario. 2.⁠ ⁠Fortalecer la planificación de la fiscalización. • Reducción de la evasión y elusión fiscal: 1.⁠ ⁠Mantener la equidad eliminando privilegios y trato preferencial. 2.⁠ ⁠Reforzar la fiscalización tributaria y fomentar el intercambio de información a nivel internacional. 3.⁠ ⁠Garantizar la confiabilidad, oportunidad y calidad de la información institucional. • Combate contra la corrupción: 1.⁠ ⁠Reforzar la aplicación de la normativa y la defensa del interés fiscal. 2.⁠ ⁠Denunciar, investigar y dar seguimiento a posibles actos de corrupción. • Mejora en la atención al contribuyente: 1.⁠ ⁠Simplificar y fortalecer la atención en los distintos servicios ofrecidos. 2.⁠ ⁠Incrementar la percepción positiva en la atención al contribuyente. Puedes consultar el documento en el siguiente link: http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/archivos/Plan_Estrategico_al_2024.pdf