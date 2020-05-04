Debido a la alza de precios injustificados por parte de proveedores, Profeco a hecho la invitación de realizar una denuncia con la finalidad de atender y dar solución a este abuso El pasado 30 de m...

Debido a la alza de precios injustificados por parte de proveedores, Profeco a hecho la invitación de realizar una denuncia con la finalidad de atender y dar solución a este abuso El pasado 30 de marzo en un comunicado de prensa (que puedes consultar aquí) la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que se multarían hasta con 3 millones de pesos a los comercios que aumenten los precios injustificadamente. “Quienes abusen, quienes se pasen de rosca, de gandallas, les vamos a imponer una multa de 3 millones de pesos para que lo que se roban, lo que abusen, lo tengan que devolver, no les va a convenir”, advirtió el procurador Ricardo Sheffield. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/profeco-inicia-procesos-administrativos-contra-supermercados-por-alza-de-precios-injustificados/ La Profeco también hizo un llamado a los mexicanos para que denuncien en caso de detectar algún abuso: por ejemplo, si observan que no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas, si no exhiben los precios o si no los respetan, si no dan “kilos de a kilo” o “litros de a litro” o si utilizan publicidad engañosa para promocionar un producto.

¿Cómo presento una queja ante la Profeco?

Puedes marcar al teléfono del consumidor (Telcon) 5568 8722, para la Ciudad de México y área metropolitana, o al 800 4688722, del interior de la república, en un horario de lunes a viernes de las 09:00 a las 18:00 horas. También podrás hacerlo vía correo electrónico, a la siguiente dirección [email protected] Para ambos casos deberás proporcionar la información siguiente:

Nombre y domicilio Identificación oficial Contrato, recibo o comprobante de compra Nombre y domicilio del proveedor, en caso de no aparecer en el recibo, señalar el lugar donde puede ser localizado Descripción del bien o servicio que se reclama y la narración de los hechos que dieron lugar a la queja. Formato de recepción de queja impreso.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/guia-paso-a-paso-para-presentar-tu-declaracion-anual-de-personas-fisicas-desde-casa/ Con información de Profeco.

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