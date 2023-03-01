El fisco invitó a los contribuyentes a consultar la tasa efectiva de ISR correspondiente a la actividad económica a la que pertenecen El 28 de febrero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT...

El fisco invitó a los contribuyentes a consultar la tasa efectiva de ISR correspondiente a la actividad económica a la que pertenecen El 28 de febrero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la quinta lista de tasas efectivas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2023. En esta ocasión se trata de las tasas aplicables a los grandes contribuyentes de 40 actividades económicas. El diario Reforma destacó que entre estas actividades económicas se encuentran las inmobiliarias y fabricación de componentes electrónicos, para los ejercicios fiscales 2020 y 2021. En la nota se indicó que en esta ocasión se trata de tasas aplicables a 10 sectores económicos, pero se señaló que a las actividades inmobiliarias se fijaron las tasas más elevadas. Así fijó el SAT las tasas para los ejercicios 2020 y 2021:

Inmobiliarias y corredores de bienes raíces 8.73% y 8.07%

Otros servicios relacionados con los servicios inmobiliarios 10.65% y 10.49%

Fabricación de equipo y aparatos para uso médico, dental, para laboratorio y de máxima seguridad 4.11% y 3.42%

Fabricación de aparatos de línea blanca 1.95% y 3%

Fabricación de componentes electrónicos 3.22% y 2.66%

Con esta última publicación, el SAT ha establecido las tasas efectivas aplicables a 200 actividades económicas de 41 sectores económicos en lo que va de 2023.

¿Para qué sirven las tasas efectivas?

La autoridad fiscal invitó a los contribuyentes a consultar la tasa efectiva de ISR correspondiente a la actividad económica a la que pertenecen, y a compararla con su propia tasa efectiva de ISR respecto de cada ejercicio fiscal. Los contribuyentes pueden hacer lo anterior para medir sus riesgos impositivos y, en su caso, corregir su situación fiscal, mediante declaraciones complementarias. Así podrían minimizar la posibilidad del inicio de revisiones profundas por parte del SAT. Las listas tienen el objetivo de que las y los contribuyentes corrijan su situación fiscal a través de declaraciones anuales complementarias.