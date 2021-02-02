Si bien las condonaciones de multas y recargos de AMLO han sido más que las de EPN, no queda clara la comparación respecto a las condonaciones totales. Desde que empezó el sexenio y con corte al 25 de enero de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha concedido condonaciones por 3 mil 539 millones de pesos en condonaciones de multas y recargos a 4 mil 868 empresas. Esto de acuerdo a una investigación realizada por el portal EMEEQUIS. Según información a la que tuvieron acceso, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se condonaron en promedio 116 millones 530 mil pesos por mes, lo que implicaría 2 mil 913 millones de pesos durante el periodo análogo al reportado sobre el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En este sentido, durante el sexenio de AMLO se han condonado más multas que las que equivaldrían al promedio mensual de Enrique Peña Nieto (EPN) multiplicado por 25. Es decir, con base en la información de la investigación de EMEEQUIS, sabemos que se habrían condonado 2 mil 913 millones de pesos durante el periodo análogo de la administración pasada si éstas se hubieran concedido de manera uniforme. Sin embargo, hay razones para sospechar que esto no fue así, pues el total de las condonaciones del primer año de EPN, según datos obtenidos por Fundar, representa el 97% de las condonaciones totales de los primeros tres años. Según datos obtenidos por Fundar en 2019, durante los dos primeros años del sexenio de EPN, hubo condonaciones por, al menos, 115 mil 132 millones de pesos a precios de 2019. No es posible conocer la información completa, pues hubo contribuyentes que se ampararon, por lo que su información no fue revelada. Tampoco contamos con el dato análogo de la administración de AMLO para hacer la comparación. Entre los contribuyentes beneficiados por las condonaciones de multas se encuentra Grupo Argos, fundada por Carlos Payán y Epigmenio Ibarra, quien es un reconocido partidario del presidente que realizó un documental autobiográfico del mandatario titulado Esto soy. Además, EMEEQUIS menciona que otras cuatro empresas vinculadas a estos productores también recibieron beneficios fiscales para no pagar multas y recargos. Otros beneficiados son la Secretaría de Finanzas de Nayarit, con 55 millones 298 mil pesos y la empresa nayarita Mexifrutas, del empresario Luis Mario Chaurand. En la Ciudad de México, la inmobiliaria Banca Mifel se benefició con 5 millones 464 mil pesos. El Instituto de Seguridad Social de Tabasco recibió una condonación por 14 millones 888 mil pesos, así como Radio y Televisión de Hidalgo, que se benefició con 119 millones. En mayo de 2019, el presidente firmó un decreto en el que se comprometió a no otorgar condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes, salvo en casos extraordinarios, como que se haya afectado o se trate de impedir la afectación de una región del país, una rama de actividad, la venta de producto o la realización de una actividad. Así como en el caso de catástrofes sufridas por fenómenos metereológicos, plagas o epidemias. Así, cabe preguntarse si alguno de los contribuyentes beneficiados se ubica en el supuesto de ser un gran contribuyente, cuya definición, según el Reglamento del Servicio de Administración Tributaria, incluye a cualquier empresa productiva del estado o persona moral con ingresos de al menos mil 250 millones de pesos al año, o que tengan acciones colocadas en la bolsa, entre otros. Si alguno de los contribuyentes se ubicó en este supuesto, la condonación necesitaría ser justificada en términos de ser un caso extraordinario. Posteriormente, en 2020, se modificó el artículo 28 de la Constitución Política para quedar como sigue:

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria

La reforma consistió en agregar “las condonaciones de impuestos” a la lista de elementos prohibidos que ya existía. Sin embargo, en opinión de la especialista Vladia Mucenic, especialista en derecho fiscal y socia de la firma Kim Gomez Franco y Mucenic, esto no implica una prohibición absoluta, pues la frase que refiere a los “términos y condiciones que fijan las leyes” quiere decir que se deja la prerrogativa de regular en qué casos sí se permitirán las condonaciones al poder legislativo. Con información de EMEEQUIS, FUNDAR y Kim Gomez Franco y Mucenic. https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2019/10/Factsheet\_Privilegios\_fiscales.pdf https://www.m-x.com.mx/investigaciones/amlo-mantiene-condonacion-de-impuestos-epigmenio-ibarra-entre-los-beneficiados https://www.kgfm.com.mx/blog/covid-19-es-posible-la-condonacion-de-impuestos-en-mexico/

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