Aprende cuándo un anticipo genera IVA, qué clave de pago elegir en el CFDI y cómo ajustar tus declaraciones mensuales para evitar diferencias con el SAT Recibir un anticipo parece sencillo, hasta que llega el momento de timbrar el CFDI y presentar la declaración mensual. Un paso en falso puede traducirse en cartas invitación, diferencias de crédito y más de un dolor de cabeza. A continuación encontrarás las reglas esenciales —respaldadas por la Ley del IVA, la Guía de llenado del SAT y los criterios vigentes— para que tus anticipos queden en orden desde el primer clic.
¿Qué es un anticipo y cuándo se grava?
El SAT define anticipo como el pago que se realiza antes de conocer el bien o servicio específico, su precio o ambos. En ese momento, el artículo 1-B de la Ley del IVA establece que la contraprestación se considera efectivamente cobrada; por lo tanto, el impuesto se causa y debe trasladarse.
- Pago a cuenta de un pedido ya definido: no es anticipo; se trata de un pago parcial.
- Depósitos o garantías: tampoco son anticipos si se devuelven o compensan al final del contrato.
Claves de forma de pago que evitan diferencias
El CFDI del anticipo debe reflejar la forma de pago real. Estas son las claves más usadas:
|Clave SAT
|Descripción
|Cuándo utilizarla
|12
|Dación en pago
|Deudas saldadas con mercancía
|17
|Compensación
|Anticipo cubierto con otro adeudo
|24
|Confusión
|Cuando deudor y acreedor son la misma entidad
|27
|A satisfacción del acreedor
|Pago en especie a convenir
¿Tasas diferenciadas? Así se timbra el anticipo
Si el cliente comprará bienes con tasas distintas (16 % y 0 %, por ejemplo) y aún no se define la mezcla, el SAT permite distribuir el anticipo con un método razonable y documentado. Puedes usar el historial de compras o el porcentaje promedio de tu catálogo. Ejemplo práctico: un anticipo de $81,200 para productos 70 % gravados al 16 % y 30 % a tasa 0 %.
|Concepto
|Base
|IVA
|Total
|Anticipo (16 %)
|$49,000
|$7,840
|$56,840
|Anticipo (0 %)
|$24,360
|$0
|$24,360
|Total
|$73,360
|$7,840
|$81,200
Esquema de facturación en tres pasos
- CFDI de ingreso por el valor del anticipo.
- CFDI de ingreso por el total de la operación, relacionado con el anterior.
- CFDI de egreso por la aplicación del anticipo, ligado al segundo comprobante.
Impacto en la declaración mensual de IVA
El anticipo provoca IVA acreditable o trasladado en el mes de cobro, y el sistema del SAT precarga únicamente los CFDI de ingreso. Cuando emites la nota de crédito (paso 3) debes:
- Disminuir la base y el IVA en los campos de “actos o actividades” y “pagos realizados”, según corresponda.
- Conservar la póliza contable y la nota de crédito para soportar el ajuste.
Checklist para evitar sorpresas
- Verifica que el anticipo cumpla con la definición del SAT.
- Usa la clave de forma de pago correcta en el CFDI.
- Aplica un método documentado si hay tasas diferentes.
- Ajusta la declaración de IVA cuando emitas la nota de crédito.
- Respalda cada paso con pólizas y contratos.