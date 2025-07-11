Aprende cuándo un anticipo genera IVA, qué clave de pago elegir en el CFDI y cómo ajustar tus declaraciones mensuales para evitar diferencias con el SAT Recibir un anticipo parece sencillo, hasta q...

Aprende cuándo un anticipo genera IVA, qué clave de pago elegir en el CFDI y cómo ajustar tus declaraciones mensuales para evitar diferencias con el SAT Recibir un anticipo parece sencillo, hasta que llega el momento de timbrar el CFDI y presentar la declaración mensual. Un paso en falso puede traducirse en cartas invitación, diferencias de crédito y más de un dolor de cabeza. A continuación encontrarás las reglas esenciales —respaldadas por la Ley del IVA, la Guía de llenado del SAT y los criterios vigentes— para que tus anticipos queden en orden desde el primer clic.

¿Qué es un anticipo y cuándo se grava?

El SAT define anticipo como el pago que se realiza antes de conocer el bien o servicio específico, su precio o ambos. En ese momento, el artículo 1-B de la Ley del IVA establece que la contraprestación se considera efectivamente cobrada; por lo tanto, el impuesto se causa y debe trasladarse.

Pago a cuenta de un pedido ya definido: no es anticipo; se trata de un pago parcial.

no es anticipo; se trata de un pago parcial. Depósitos o garantías: tampoco son anticipos si se devuelven o compensan al final del contrato.

Claves de forma de pago que evitan diferencias

El CFDI del anticipo debe reflejar la forma de pago real. Estas son las claves más usadas:

Clave SAT Descripción Cuándo utilizarla 12 Dación en pago Deudas saldadas con mercancía 17 Compensación Anticipo cubierto con otro adeudo 24 Confusión Cuando deudor y acreedor son la misma entidad 27 A satisfacción del acreedor Pago en especie a convenir

¿Tasas diferenciadas? Así se timbra el anticipo

Si el cliente comprará bienes con tasas distintas (16 % y 0 %, por ejemplo) y aún no se define la mezcla, el SAT permite distribuir el anticipo con un método razonable y documentado. Puedes usar el historial de compras o el porcentaje promedio de tu catálogo. Ejemplo práctico: un anticipo de $81,200 para productos 70 % gravados al 16 % y 30 % a tasa 0 %.

Concepto Base IVA Total Anticipo (16 %) $49,000 $7,840 $56,840 Anticipo (0 %) $24,360 $0 $24,360 Total $73,360 $7,840 $81,200

Esquema de facturación en tres pasos

CFDI de ingreso por el valor del anticipo. CFDI de ingreso por el total de la operación, relacionado con el anterior. CFDI de egreso por la aplicación del anticipo, ligado al segundo comprobante.

Impacto en la declaración mensual de IVA

El anticipo provoca IVA acreditable o trasladado en el mes de cobro, y el sistema del SAT precarga únicamente los CFDI de ingreso. Cuando emites la nota de crédito (paso 3) debes:

Disminuir la base y el IVA en los campos de “actos o actividades” y “pagos realizados”, según corresponda.

Conservar la póliza contable y la nota de crédito para soportar el ajuste.

Checklist para evitar sorpresas