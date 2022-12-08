Los trabajadores tienen derecho a un pago anual que deberá entregarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos El aguinaldo es una gratificación anual que el pa...

Los trabajadores tienen derecho a un pago anual que deberá entregarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos El aguinaldo es una gratificación anual que el patrón obligatoriamente debe otorgar al trabajador. De acuerdo con Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, el aguinaldo es un derecho que tienen los trabajadores. En entrevista con El Contribuyente, el contador dijo que la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece, en el artículo 87, que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos. El especialista explicó que en caso de que el trabajador no reciba su aguinaldo antes del 20 de diciembre, podría acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) o a los tribunales laborales.

¿Quiénes son las personas que tienen derecho al aguinaldo?

Información de la Profedet indica que las personas que tienen derecho al aguinaldo son las y los trabajadores, sean de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguros, vendedores y otros semejantes.

¿Los trabajadores contratados por honorarios tienen derecho a aguinaldo?

En general, la Profedet dice que el aguinaldo aplica para todas las personas trabajadoras que prestan sus servicios de manera subordinada a un patrón cuya relación de trabajo se rige por la LFT. Pero aclara que los trabajadores contratados por honorarios no tienen derecho a recibir el pago de aguinaldo, excepto que exista una subordinación.