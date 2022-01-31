Los contribuyentes pueden pagar sus adeudos fiscales en parcialidades o en un solo pago.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) puede aplicar sanciones a los contribuyentes cuando no cumplen con sus obligaciones fiscales de forma voluntaria o por cumplirlas incorrectamente.

Cuáles son las causas por las que el SAT puede imponer multas

De acuerdo con el SAT, existen diversas causas o supuestos que originan las multas, como son, entre otras:

Por no solicitar la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) cuando esté obligado a hacerlo.

No presentar los avisos de cambio de su situación fiscal o hacerlo extemporáneamente.

Presentar declaraciones, solicitudes, avisos o expedir constancias incompletas, con errores o en una forma diferente a la solicitada por las disposiciones fiscales.

No realizar los pagos provisionales de alguna contribución dentro del tiempo establecido.

Por no presentar un aviso de cambio de domicilio o hacerlo fuera del plazo establecido en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Los contribuyentes cuentan con 30 días para el pago de su multa

No obstante, la autoridad fiscal establece que los contribuyentes cuentan con un plazo de 30 días hábiles para pagar o garantizar el adeudo, de lo contrario iniciará acciones para cobrarlo, incluso con el embargo de sus bienes. Los deudores podrán recibir una reducción de la multa por pagar antes de los 30 días. En caso de no poder realizar el pago, podrán solicitar una prórroga o solicitar el pago en parcialidades. Cabe señalar que las multas fiscales se pueden pagar hasta en 36 mensualidades con importes fijos, o se puede pedir hacer un sólo pago, dentro de los 12 meses siguientes a que se realizó esta solicitud, de acuerdo con Dinero en Imagen. Por lo tanto, si no se realiza el pago dentro del tiempo límite establecido, el SAT podría congelar las cuentas bancarias o solicitar una orden de embargo, con el fin de cubrir totalmente el adeudo fiscal.

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