Las personas físicas en el Régimen de Confianza pagan un porcentaje fijo de ISR del 1% al 2.5% sobre sus ingresos El nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) para persona físicas no permit...

Las personas físicas en el Régimen de Confianza pagan un porcentaje fijo de ISR del 1% al 2.5% sobre sus ingresos El nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) para persona físicas no permite realizar deducciones. Por eso, algunos contribuyentes deben tener la siguiente duda: ¿Por qué los contribuyentes del RESICO facturan sus gastos? De acuerdo con especialistas, lo anterior se debe a que en el RESICO se pagan dos impuestos:

Impuesto sobre la Renta (ISR)

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

En materia de ISR nada es deducible, porque funciona con un porcentaje fijo del 1% al 2.5% sobre los ingresos del contribuyente. Así que no importa si un RESICO factura un coche o un edificio, siempre va a pagar el porcentaje fijo del 1% al 2.5% del ISR, porque es sobre sus ingresos, no sobre la utilidad. Sin embargo, existe otro impuesto que es el IVA del 16%, y en este caso, los gastos que facture el contribuyente podrán ser acreditables. Es decir, va a pagar menos impuestos en temas del IVA. El RESICO tiene la obligación de facturar sus gastos, y quizá no le beneficia para ISR, pero para IVA sí.