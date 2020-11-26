Hay dos propuestas para limitar el reparto de utilidades. Te decimos de qué se tratan. Esta semana se llevó a cabo la sesión de parlamento abierto para discutir la reforma al outsourcing. Durante e...

Hay dos propuestas para limitar el reparto de utilidades. Te decimos de qué se tratan. Esta semana se llevó a cabo la sesión de parlamento abierto para discutir la reforma al outsourcing. Durante este proceso, una de las propuestas más importantes fue la de colocar un tope al reparto de utilidades. Con esto, se espera tener una forma de atenuar el golpe a las finanzas de las empresas, si se acepta la reforma.

El problema de las utilidades y el outsourcing

De acuerdo con Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), este tope permitiría contratar directamente a los empleados y no por subcontratación. El especialista dice que algunas empresas tienen que pagar más de dos años de salarios por conceptos de utilidades. En entrevista con Reforma, Roel explicó que, en otros casos, los trabajadores no están relacionados directamente con la generación de utilidades. Por eso se crearon estos esquemas donde el trabajador está en una empresa administradora y no contratado en la principal. De acuerdo con Roel, estas administradoras pagan salarios y prestaciones justos; sin embargo, las empresas no podrían pagar utilidades si los contrataran directamente, ya que el monto sería muy alto.

2 maneras de poner un límite a las utilidades

Frente a este problema, la solución que ofrece el empresariado es clara: contratar directamente a los empleados, pero colocando un límite a las utilidades. Roel añadió que las prestaciones legales y extra legales deberían ser deducibles. De acuerdo con el especialista, esto también ayudaría a fomentar la transición de la informalidad a la formalidad. Actualmente, los trabajadores reciben un reparto del 10% de las utilidades de la empresa del año. Hasta el momento, hay dos propuestas principales para el cambio en el reparto:

Roel propone que se tope a meses; es decir, si la cantidad a repartir rebasa el equivalente a dos o tres meses de salario del trabajador sindicalizado con salario más alto, se aplicaría un tope. Esta cantidad todavía no se decide. César Maillard Canudas, presidente de la Comisión de Empleo de Productividad de la Concamin, propone que el reparto de utilidades debe indexarse a la productividad. Así, el tope del reparto se establecería según las participaciones del trabajador en las utilidades.

Quienes respaldaron las propuestas de cambiar la fórmula para el cálculo del reparto de utilidades fueron, además de Roel y de Canudas; Armando Guajardo, presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y Octavio Carvajal, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

Con información de Reforma https://reforma.com/63i5mr/toparian-reparto-de-las-utilidades/

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