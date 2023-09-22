La crisis en el segmento de viviendas de interés social es tan grave que en la actualidad no hay oferta ni inventario suficiente para satisfacer una creciente demanda La industria de la vivienda en México ha lanzado una alarma urgente sobre la crisis que enfrenta la producción de casas de interés social, cuyo valor es inferior a los 585 mil pesos, ya que en los últimos 8 años ha sufrido un colapso del 80 por ciento. Ante esta situación crítica, los líderes del sector han instado a los candidatos a la presidencia de México a incorporar en sus propuestas de desarrollo económico un plan de rescate para este tipo de viviendas. Advierten sobre las consecuencias sociales que podrían surgir si no se implementa una solución de manera inmediata. Alberto Moreno Gómez Monroy, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) a nivel nacional, subrayó que la crisis en el segmento de viviendas de interés social es tan grave que en la actualidad no hay oferta ni inventario suficiente para satisfacer una creciente demanda. En una entrevista después de su participación en el foro "NL Cumbre Inmobiliaria 2023", organizado por la Canadevi de Nuevo León, Moreno Gómez Monroy propuso la asignación de un presupuesto inicial de aproximadamente 2 mil millones de pesos para todo el país. Este monto podría destinarse a subsidios de entre 50 mil y 60 mil pesos, lo que reactivaría la construcción de alrededor de 40 mil viviendas en el primer año. El líder de la Canadevi enfatizó que, mientras se espera la llegada del nuevo Gobierno federal con un programa de estímulo para estas viviendas, es esencial que las autoridades estatales, los desarrolladores locales, los proveedores de materiales y los notarios públicos repliquen los programas de apoyo implementados en Nuevo León y otras entidades del país. En el mismo evento, Carlos Martínez Velázquez, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), anunció que el Instituto está evaluando la posibilidad de permitir que los derechohabientes utilicen su subcuenta de vivienda como garantía o aval para el alquiler de una casa. Sin embargo, esta opción estaría condicionada a que el arrendador esté registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y cumpla con el pago de impuestos generados por el alquiler de la propiedad. Martínez Velázquez subrayó que esta medida forma parte de las soluciones que el Infonavit está explorando para atender las diversas necesidades de sus derechohabientes en materia de vivienda.