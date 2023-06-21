Si bien el plazo máximo legal para obtener el retorno del impuesto es de 40 días hábiles, hay empresas que han esperado hasta seis meses, denuncian empresarios En lo que va del 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se está tardando más en la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) que solicitan las empresas cada mes. Las empresas afectadas aseguran que la tardanza de la autoridad fiscal en la devolución está cortando la liquidez que necesitan, según reporta Reforma. Zelina Fernández, directora de Index Nuevo León, gremio que aglutina a las empresas con programa IMMEX (Industria Maquiladora, Manufacturera y de Servicios de Exportación), dijo al diario que si bien el plazo máximo legal para obtener el retorno de ese impuesto es de 40 días hábiles, hay empresas que han esperado hasta seis meses. La especialista explicó que la autoridad tiene las atribuciones para requerir a las personas físicas y morales toda la información y documentación que le permita verificar la procedencia o improcedencia de las cantidades solicitadas. Pero señaló que tras la pandemia, los tiempos de devolución se afectaron y no se han corregido. Fernández refirió que la devolución de los saldos a favor del IVA resulta de gran importancia para el capital de las empresas, para estar en condiciones de llevar a cabo sus operaciones diarias, especialmente para las pequeñas y medianas. Mario García, presidente de la Asociación de Contadores Públicos de Nuevo León, dijo al diario que los problemas más agudos por los retrasos para recuperar el IVA a favor se están dando en sectores cuyos productos tienen tasa cero, como son los alimentos, el sector exportador y algunos servicios. (Imagen: El Contribuyente) "Están batallando para recuperar el IVA que les trasladan sus proveedores a la tasa del 16 por ciento, porque después a ellos les toca trasladar a tasa cero, lo que implica que tienen un problema para recuperar los saldos a su favor que genera el impuesto que les generaron sus compras", detalló a Reforma. "Y si nos quejamos es contraproducente, sobre todo en la atención de la Administración de Asistencia al Contribuyente de los municipios de Guadalupe y San Pedro, en el caso de Nuevo León, aunque la de Monterrey tiene menos problemas", expresó.

Con información de Reforma.