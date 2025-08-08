El SAT realizó 15,635 actos de fiscalización en el segundo trimestre, con un salto de 176% en revisiones por Buzón Tributario, pero la recaudación cayó 53%. Expertos piden cautela

El SAT realizó 15,635 actos de fiscalización en el segundo trimestre, con un salto de 176% en revisiones por Buzón Tributario, pero la recaudación cayó 53%. Expertos piden cautela

Durante el segundo trimestre del año, el SAT ejecutó 15,635 actos de fiscalización, un aumento de 59% frente al mismo periodo de 2024. El salto provino, sobre todo, de las revisiones masivas realizadas vía Buzón Tributario, alimentadas por cruces de CFDI, declaraciones y bases de datos.

¿Qué Cambió En La Fiscalización Del SAT?

Un acto de fiscalización se refiere a las auditorías y evaluaciones que realiza la autoridad fiscal para verificar el correcto cumplimiento de obligaciones. En abril-junio, los llamados actos masivos —comunicaciones digitales basadas en analítica de datos— se dispararon, mientras que las visitas presenciales disminuyeron.

Indicador Segundo Trimestre Variación Anual vs. 2T-2024 Actos de fiscalización totales 15,635 +59% Actos masivos por Buzón Tributario 11,053 +176% Visitas domiciliarias 546 -27% Recaudación derivada de fiscalización $159,100.9 millones -53%

Más Actos, Menos Recaudación

En contraste con el volumen de revisiones, la recaudación asociada a estos actos sumó $159,100.9 millones de pesos, una caída de 53% anual. Esta brecha abre preguntas sobre la efectividad de ciertas alertas automatizadas y la calidad de las observaciones que se están emitiendo.

Lo Que Ven Las Empresas En Campo

Juan Carlos Pérez Góngora, socio director de Pérez Góngora y Asociados, señaló que en la práctica han observado más actos hacia empresas y que no siempre derivan de observaciones correctas. Para el especialista, ese tipo de señalamientos puede explicar parte de la baja en la recaudación efectiva, sobre todo en revisiones de IVA.

“Creo que la autoridad fiscal debe tener más cuidado en no mandar invitaciones o actos masivos a quienes sí cumplieron. Quiere decir que una buena parte son molestias a los contribuyentes”.

Riesgos Operativos: De Invitación A Sellos Cancelados

Cuando no hay respuesta a un requerimiento digital, el SAT puede llegar a la cancelación de sellos digitales, lo que impide facturar y afecta el flujo. El propio sector advierte que este freno operativo complica el pago de contribuciones en caso de existir diferencias y golpea con más fuerza a las pymes, que deben desviar tiempo y recursos para atender requerimientos.

Cómo Prepararse Ante Un Acto Masivo