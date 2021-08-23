Héctor Márquez Pitol, director de la AMECH, menciona algunos consejos para evitar contratar servicios de empresas fuera del REPSE. La reciente reforma laboral aprobada por el Congreso prohibió la s...

Héctor Márquez Pitol, director de la AMECH, menciona algunos consejos para evitar contratar servicios de empresas fuera del REPSE. La reciente reforma laboral aprobada por el Congreso prohibió la subcontratación u 0utsourcing, pero abrió la puerta a que la empresas contraten servicios especializados. Los proveedores de servicios especializados deben obtener la autorización ante el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE). De no hacer este registro y trabajar en la ilegalidad, la reforma a Ley Federal del Trabajo contempla multas tanto para quien ofrezca como para quien contrate estos servicios.

Consejos del experto

En entrevista con El Contribuyente, Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) mencionó algunos consejos para evitar contratar empresas que no cuenten con su registro en el REPSE y exponerse a sanciones de la autoridad.

Consultar si la empresa de servicios especializados cuente con el registro en el REPSE a través del sitio del REPSE. En caso de que la empresa requiera de servicios especializados y actualmente trabaje con una que no acredita este registro, buscar otra que sí lo tenga. Que la empresa tenga el nivel de especialización y calidad de servicio. La empresa debe de contar con su registro para evita facturas apócrifas y evitar problemas con la ley.

Márquez Pitol indica que hay 4 indicadores que permitirán revisar los resultados en la reforma de subcontratación, los cuales son los datos de empleo formal, el nivel salarial, la informalidad y el número de empresas registradas en el REPSE. Cabe mencionar que, según datos del INEGI, aproximadamente el 53.1 % de las personas económicamente activas operan dentro de la informalidad. No obstante, Márquez Pitol estima que será para el verano del 2022 que se recuperará el empleo formal, según las encuestas realizadas a los empleadores. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Los-4-indicadores-que-AMECH-usara-para-medir-resultados-de-la-reforma-en-subcontratacion-20210812-0048.html

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