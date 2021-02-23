La recaudación de impuestos obtenidos a través de las aplicaciones digitales que prestan servicios de transporte privado, de transporte de alimentos y alojamiento, creció 2.8% en 2020 respecto a 20...

La recaudación de impuestos obtenidos a través de las aplicaciones digitales que prestan servicios de transporte privado, de transporte de alimentos y alojamiento, creció 2.8% en 2020 respecto a 2019. Según los datos del Informe Tributario y de Gestión del Servicio de Administración Tributaria (SAT), durante 2020 los impuestos obtenidos de estas actividades económicas fueron de 270.6 millones de pesos. Este es un incremento del 2.8% respecto a 2019, cuando la recaudación obtenida por este medio fue de 254.5 millones de pesos. Es de esperarse que los impuestos obtenidos por este rubro crezcan aún más, pues debido a la pandemia de COVID-19 los hábitos de consumo de los mexicanos se han modificando, privilegiando el uso de este tipo de aplicaciones digitales, con la finalidad de prevenir contagios.

Las nuevas obligaciones de las plataformas

El 1 de junio de 2020 entraron en vigor varias obligaciones para estas empresas, como el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) a los productos y servicios comercializados y el pago de impuesto sobre la renta (ISR) sobre sus ganancias. Ahora, las grandes empresas que proporcionan servicios digitales deben tramitar un RFC específico, la e.firma y designar a su representante legal. A medida que las empresas cumplan con estos requisitos, el SAT publicará sus nombres en el DOF. Para las empresas digitales de intermediación entre terceros, los requisitos establecen que deben inscribirse al RFC y actualizar su actividades económicas y obligaciones fiscales. También están obligados a emitir una factura a cada persona a la que le retengan el impuesto sobre la renta (ISR) o impuesto al valor agregado (IVA).

Otras de las nuevas obligaciones son registrarse en el padrón de plataformas digitales.

Las personas físicas que enajenen bienes o den servicio de hospedaje deben inscribirse al padrón de contribuyentes especializado. También deben actualizar sus obligaciones fiscales y expedir facturar electrónica a sus clientes.