La dependencia disminuyó el estímulo fiscal de IEPS a gasolinas, por lo que los automovilistas pagarán más la próxima semana. El viernes 12 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...

La dependencia disminuyó el estímulo fiscal de IEPS a gasolinas, por lo que los automovilistas pagarán más la próxima semana. El viernes 12 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) actualizó a la baja el estímulo fiscal de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a las gasolinas, para la próxima semana. Esto lo hizo a través de la publicación de un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Estímulo fiscal para la gasolina “verde”

En el caso de la gasolina "verde", que es la que tiene menos de 91 octanos, el estímulo fiscal para el pago del IEPS esta semana fue de 81.77%, pero para la próxima semana disminuirá a 67.44%. Lo anterior significa que los automovilistas pagaron 0.93 pesos por litro de la gasolina “verde” esta semana, y pagarán 1.66 pesos por litro la próxima.

Estímulo fiscal para la gasolina “roja”

Para la gasolina “roja”, que es la que tiene 91 o más octanos, el estímulo bajó de 61.10% a 43.08%. Lo anterior significa que los automovilistas pagaron 1.68 pesos por litro de IEPS aplicable a la gasolina “roja” esta semana, y pagarán 2.45 pesos por litro la próxima.

Estímulo fiscal para el diésel

En el caso del diésel, el estímulo de esta semana fue de 58.63%, y para la próxima semana disminuyó a 53.85%. Lo anterior significa que los contribuyentes pagaron 2.32 pesos por litro esta semana, y pagarán 2.59 pesos por litro la próxima. Los porcentajes y los montos mencionados, se aplicarán durante el periodo comprendido del 13 al 19 de noviembre de 2021. Puedes ver la información que publicó la Secretaría de Hacienda aquí / Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2021.

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