La nueva versión de este programa salió con una novedad: se incluyen las opciones para las medidas de apoyo del Infonavit para patrones por el COVID-19. Pero hasta el momento, el IMSS no ha dado un...

La nueva versión de este programa salió con una novedad: se incluyen las opciones para las medidas de apoyo del Infonavit para patrones por el COVID-19. Pero hasta el momento, el IMSS no ha dado una fecha para adoptar la nueva versión. El 22 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó en su página oficial la nueva versión 3.5.9 del SUA (sistema único de autodeterminación). El SUA es un programa informático para determinar importes para el pago de las cuotas obrero-patronales por conceptos de IMSS, retiro, cesantía y vejez e Infonavit. La nueva versión de este programa salió con una novedad: se incluyen las opciones para las medidas de apoyo del Infonavit para patrones por el COVID-19. Pero hasta el momento, el IMSS no ha dado una fecha para adoptar la nueva versión. Los patrones con cinco o más trabajadores están obligados a efectuar el entero de sus obligaciones por medio del SUA. Para los patrones de 1 a 4 trabajadores el uso del mismo es opcional. El sistema único de autodeterminación contempla la emisión de información de los siguientes conceptos:

Cuotas obrero-patronales a las cuentas individuales de los trabajadores, por concepto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Cuotas obrero-patronales a los demás ramos del seguro social (riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y guarderías y prestaciones sociales).

Aportaciones patronales por concepto de vivienda, que son contabilizadas en las cuentas individuales de los trabajadores.

Amortización de créditos asignados a los trabajadores por el Infonavit.

Puedes obtener la nueva actualización del SUAaquí / Fecha de publicación: 22 de mayo de 2020.

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