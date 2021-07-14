La importante caída se debe a la falta de citas presenciales en el SAT desde el inicio de la pandemia. Debido a las medidas de distanciamientos social implementadas para prevenir los contagios de C...

La importante caída se debe a la falta de citas presenciales en el SAT desde el inicio de la pandemia. Debido a las medidas de distanciamientos social implementadas para prevenir los contagios de COVID-19, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mandó a muchos de sus trabajadores a sus casas. Esto ocasionó que la autoridad fiscal tuviera que laborar con una fracción de su capacidad, lo que a su vez repercutió en una oferta de citas insuficiente. Esto ha causado problemas serios en trámites para varios contribuyentes; por ejemplo, en la tramitación de la e.firma o firma electrónica, darse de alta en el RFC, la cancelación de sellos digitales, entre otros servicios.

Emisión de firma electrónica cae 49%

Según reporta Reforma, en el primer trimestre la emisión de la e.firma tuvo una caída de 49% frente al mismo periodo de 2020. En el periodo se emitieron 223 mil firmas, el monto más bajo desde 2010. Además, en 2020 se dio una caída de 34% frente 2019. Como ya hemos dicho, esto se debe a una escasez de citas. Hasta el momento, la firma electrónica ha sido el trámite más afectado, ya que la mitad de las citas en el SAT se derivan de este documento. Hay que recordar que este problema afecta por igual a quienes tramitar la firma por primera vez y a quienes deben renovarla. Ante este escenario, varios especialistas han pedido al SAT que libere más citas; sin embargo, hasta el momento, la situación no ha cambiado. La falta de citas ha dado lugar a un mercado negro donde pueden conseguirse en redes sociales por entre 300 y 15 mil pesos. En este sentido, la autoridad fiscal ha exhortado a los contribuyentes a no comprar citas, previniéndolos del riesgo de ser engañados. Los contribuyentes han respondido a la campaña en las redes sociales de la autoridad fiscal, señalando que la disponibilidad de citas sigue siendo insuficiente.

En las últimas semanas, el SAT informó que con el regreso paulatino a la normalidad, tras el avance de la campaña nacional de vacunación, el número de citas disponible aumentará considerablemente, hasta llegar a el doble de las que actualmente se ofrecen.

97% de empresas afectadas por falta de citas

De acuerdo con una encuesta a empresas afiliadas a la Coparmex Jalisco, el 97% ha tenido problemas por falta de citas. Esto incluye no poder iniciar sus operaciones, abrir cuentas, presentar declaraciones, etc. Además, esto deriva en que las empresas deben pagar multas y recargos por no cumplir a tiempo.

El presidente de la Coparmex Jalisco, Carlos Villaseñor Franco, solicitó al SAT que incorporen más personal para hacer frente a la demanda. Este es un punto en el que varios especialistas coinciden en todo el país. Con información de Reforma y NTR Zacatecas https://www.reforma.com/emite-sat-49-menos-firmas-electronicas/gr/ http://ntrzacatecas.com/2021/07/12/citas-en-sat/

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